Izvor: N1

Gosti Točke na tjedan bili su novinari Andrej Dimitrijević (Telegram) i Goran Penić (Jutarnji list).

Komentirali su rekonstrukciju Vlade.

“Ovo je bila neuobičajena rekonstrukcija Vlade, jer smo dosad navikli da USKOK rekonstruira Vladu ili mediji koji pišu o aferama”, rekao je Penić.

Smjena Ivana Paladine bila je očekivana, a smjena ministrice Tramišak dogodila se ne na obostranu korist, nego jer se izgubilo povjerenje, dodao je.

“Kad smo ga na konferenciji pitali kad se izgubilo to povjerenje, sav dojam je bio da je očito premijer Andrej Plenković procijenio da se može obračunati s Ivanom Anušićem, da ima dovoljnu snagu unutar stranke, da Anušić drži osječko-baranjski HDZ, a on ostale slavonske podružnice stranke i odlučio se smijeniti ministricu koja mu se nije sviđala, a za Anušića je procijenio da mu neće praviti štetu”, rekao je Penić.

“Pitanje je je li Nataša Tramišak nekakva heroina koja je nešto razotkrila ili je bilo idem spasiti sebe”, rekao je Dimitrijević.

On smatra da Branko Bačić na čelu procesa obnove ima smisla utoliko što ima stranački autoritet pa će možda neke stvari moći pogurati, ali da je godina i pol, koliko je preostalo do kraja mandata, prekratak period za veće promjene. “Ono što mi ide na živce u svim njegovim mandatima je igranje šaha, umjesto da se rjhešavaju problemi. On je taj diplomat koji vuče poteze, umjesto da se obavi posao”, rekao je Dimitrijević.

“To je pokazatelj i kako koalicija funkcionira. Tu nema razgovora ili kritika. On je njima rekao da će biti jedna ministrica pa onda sada Bačić, koji je i ranije bio kandidat pa je odbio. Pitanje je i što je dovelo do toga da sad pristane na to, je li voda došla do grla ili?”, upitao je Penić.

