Izvor: N1

Profesor s Pravnog fakulteta u Zagrebu Ivan Rimac komentirao je u Newsroomu političke aktualnosti u Hrvatskoj.

Za sukob predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića kaže da je zamoran i ne vidi previše smisla.

“U svakom trenutku možemo tumačiti te razmjene ovisno u kontekstu u kojem se događaju. Svaki put kad netko od aktera ima prostora da ovog drugo bocne, on to iskoristi”, navodi profesor Rimac.

Smatra da je ta logika da svi kuju urotu protiv premijera i da je prisutan vanjski utjecaj besmislena.

“Ovdje to sigurno nije slučaj. U našoj politici se nitko ni s kim ne može dogovoriti. Činjenica je da se Plenković osjeća ugrožen ovom aferom i ona je ozbiljno uzdrmala povjerenje u Vladu i Plenkovića. On svim silama pokušava skrenuti pozornost s te teme, ali to mu ne uspijeva. Ovaj put se ne događa da mala afera zasjeni veliku”, kaže za aferu vezanu za Dragana Kovačevića.

Dodaja da je afera s krađom novaca u INA-i otvorila niz problema s upravljanjem i sada se zbog smijenjenih kadrova koji su spremni govoriti i pritiska oporbe pojavljuju teme koje se tiču INA-e.

“Svaki od premijera je donosio odluke koje su išle na štetu Hrvatske. Počevši od Milanovića koji je prodao jedan dio udjela INA-i, Sanadera da je primio mito da da upravljačka prava, za Karamarka, za kojeg je INA bila pogubna da ode s vlasti, da je pogodovao u suđenju s Mađarima, i sada za Plenkovića da je pristao da se zatvori rafinerija u Sisku. Svatko od njih nosi svoju krivicu”, smatra profesor Rimac.

Ističe da se Plenković koristi strategijom prebacivanja na prijašnja vremena, pokušava se razgovor skrenuti na druge teme, od gradnje Dinamovog stadiona do Vučića. Kaže da HDZ sada pokušava smanjiti taj pad rejtinga koji je blago vidljiv te bi bio puno intenzivniji da postoji oporbu koja nudi bolji program.

“Ova Vlada je puno obećala, a gotovo ništa nije ostvareno”

“Oporba nije ujedinjena ni nema jasnu viziju i program koje bi ponudila u slučaju raspisivanja izbora. Ako nema pozitivnih opcija, HDZ će opet biti vodeća stranka. Ova Vlada je puno obećala, a gotovo ništa nije ostvareno. Ministri su se mijenjali kako pijuni na šahovskoj ploči. Ništa se nije krucijalno promijenilo, nemamo pomaka. Samožilavost ovog naroda u preživljavanju je omogućila da ova ekonomija funkcionira”, tvrdi.

Smatra da Plenković, iako je rekao da će otkupiti INA-u, zapravo to nije planirao. Ako želite preuzeti neku firmu, kako kaže, morate početi s kupovinom dionica pa s narušavanjem onog tko je vodeći. Reforma školstva i zdravstva, dodaje, isto nije provedena. Ništa se nije, tvrdi, napravilo ni po pitanju obnove na Baniji i u Zagrebu.

“Cijene kvadrata divljaju, ako vlasnici nemaju sredstava za obnovu onda se ti objekti prodaju. To govori koliko je malo država ponudila u sanaciji oštećenih objekata”, zaključuje profesor Ivan Rimac.

