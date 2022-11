Podolnjak: Ustav izrijekom navodi tko su nam saveznice. Ukrajina to nije

Podijeli :

Ustavni stručnjak Robert Podolnjak gostovao je u Studiju uživo N1 gdje je komentirao obuku ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj.

Podolnjak kaže kako ga u ovom slučaju ne zanima dnevna politika i sukob predsjednika i premijera te navoddi da je u ovoj situaciji Ustav iznimno važan. Dodaje kako se samo sporadično govori o članku 7. Ustava koji je za ovu situaciju iznimno važan. Podsjetio je da je taj članak ugrađen u naš Ustav nakon što je Hrvatska postala članica NATO Saveza.

“Mogu reći da sam upoznat s čitavim postupkom donošenja ovog članka 7. On je isključivo mijenjan kad je Hrvatska preuzela obveze ulaskom u NATO Savez i odredbe koje danas čitamo su ugrađene prvenstveno zbog toga”, kaže Podolnjak i dadaje kako se u prijedlogu promjena Ustava to ‘esplicite’ navodi i savjetuje saborskim zastupnicima da to dobro pročitaju.

Objašnjava kako i zbog čega su te odredbe i donesene.

“Dakle temeljem zajedničke suradnje i jamstva u kolektivnoj obrani u slučaju oružanog napada na bilo koju državu članicu”, kaže Podolnjak i naglašava kako je izrijekom navedeno da su nam članice NATO Saveza i države članice Europske unije saveznice, ali ne i Ukrajina.

Dodaje i kako je pogrešno da se članak 7. odnosi i na zemlje članice Partnerstva za mir.

“Sve vlasti su dosad jako fleksibilno tumačile tu ustavnu odredbu, ne nužno pozivajući se na Ustav, nego na Zakon o obrani, i pogrešno se onda tumači da su zemlje članice Partnerstva za mir naše saveznice”, kaže Podolnjak.

Na pitanje je li se takvim tumačenjem stvorila ustavna praksa, ustavni stručnjak odgovora da se u Partnerstvu za mir nalazi mnogo zemalja koje su neutralne poput Austrije i Švicarske pa bi to bilo pogrešno. Dodaje da je u Partnerstvu za mir i Rusija te da bi bilo pogrešno Ustav tumačiti na način da i te zemlje smatra saveznicama.

“Prema tim državama NATO nema nikakve obveze, kao ni one prema NATO-u. Vlade i predsjednici su pogrešno počele nazivati i te zemlje iz Partnerstva za mir saveznicama s kojima smo imali male rutinske vježbe”, kaže Podolnjak i dodaje kako se ovakva odredba u Saboru donosi tek drugi put.

