Policija će ispitivati građane o korupciji: Koja vas najviše smeta?

Podijeli :

Izvor: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

S ciljem podizanja svijesti o štetnosti korupcije i većeg prijavljivanja takvih kaznenih djela osječko-baranjska Policijska uprava u suradnji s Ravnateljstvom policije i partnerima, provest će anketu među punoljetnim građanima županije, izvijestili su u petak iz PU.

Anketiranje građana provodit će se ovaj mjesec i idućih nekoliko mjeseci 2023.

Među građanima provest će se anketa o tome koje vrste korupcije poznaju i koje ih najviše smetaju te u kojoj mjeri žele dati svoj osobni doprinos u rješavanju toga društvenog problema, rekla je na konferenciji za novinare voditeljica Službe prevencije pri Ravnateljstvu policije Sandra Veber.

“Nakon provedenog istraživanja dobit ćemo rezultate, temeljem kojih ćemo kreirati preventivne mjere. Cilj istraživanja je otkriti koja vrsta korupcije najviše smeta građane, te jesu li građani spremni prijavljivati takve radnje”, istaknula je.

Kao partneri na projektu sudjeluju osječki Pravni fakultet i osječka Akademija za umjetnost i kulturu, na kojoj će se izraditi letci, plakati, vizualni i video uradci koji će se distribuirati putem društvenih mreža. I na taj način nastojat će se animirati i potaknuti građane da reagiraju na korupciju i da je prijavljuju.

Veber je istaknula kako na nacionalnoj razini u prvih deset mjeseci ove godine bilježimo porast prijavljivanja kaznenih djela gospodarskog kriminaliteta od deset posto, ocijenivši da to ukazuje na buđenje svijesti građana o potrebi prijavljivanja takvih kaznenih djela.

U sklopu gospodarskog kriminaliteta u prvih deset mjeseci ove godine zabilježena su 1.144 koruptivna kaznena djela, a njihov udio u toj vrsti krimnala iznosi 26 posto.

Tijekom kriminalističkih istraživanja zapažen je pojačan trend korupcijskog ponašanja odgovornih osoba u trgovačkim društvima, koja su u većinskom vlasništvu RH, izvijestila je Weber.

Voditelj poslova prevencije PU osječko-baranjske Robert Škorvaga rekao je da će se anketiranje građana provoditi tijekom prosinca i idućih nekoliko mjeseci 2023 kako bi se dobili potrebni podatci te izradile smjernice za program prevencije i suzbijanja korupcije.

Anketa će biti dobrovoljna i anonimna i neće se koristiti osobni podatci građana.

Uz ostalo, u anketi će biti pitanja – jesu li građani bili suočeni s korupcijom, davanjem ili primanjem mita, iz kojeg razloga se to dogodilo i do koje razine bi građani to ponašanje smatrali kao društveno prihvatljivo.

Osječko-baranjska PU je 2021. godine zabilježila 15 koruptivnih kaznenih djela, a ove godine čak 112, koja su i razriješena, rekao je Škorvaga. To smatra posljedicom visoke razine samostalnog represivnog djelovanja policije, u suradnji s onima koji su prijavili kaznena djela.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.