Politički analitičar: Očigledno je da netko iz MORH-a podvaljuje Milanoviću

Politički analitičar i kolumnist Novog lista Jaroslav Pecnik bio je gost N1 Studija uživo kod našeg Domagoja Novokmeta s kojim je razgovarao o političkim aktualnostima.

Pecnik je, među ostalim, komentirao i korištenje vojnih helikoptera za prijevoz državnih dužnosnika:

Bivši vojni pilot o Milanovićevim letovima helikopterom: “Naš predsjednik je vrlo skroman”

“Očigledno je da netko iz MORH-a podvaljuje Zoranu Milanoviću, ne znam je li se trebao toliko voziti, ali helikopteri se moraju voziti određeni broj sati zbog treniranja pilota, ali i održavanja stroja. Vozio on ili ne vozio Milanovića on se mora upotrijebiti.

Podmeću jedni drugima, Plenković, u ovom konkretnom slučaju, daleko više Milanoviću jer se Milanović usudio propitati sustav odgovornosti u Jadroliniji.”

Cijene struje i plina porast će od 10 do 15 posto

Pecnik se osvrnuo i na poskupljenje energenata: “Plin će poskupiti, ali koliko to nitko ne zna. Plenković je najavio da će Vlada intervenirati, i tu se krije ključ problema, energenti moraju poskupiti, dugo smo bili humani, ali mi brinemo za vas kada i poskupe mi ćemo to pojeftiniti i to je demagogija koja veze s pameću nema.”

Analitičar je komentirao i uvođenje poreza na nekretnine: “Porez bi dobrodošao u javne svrhe, ali očigledno je da se priča ponavlja i mislim da će se ponoviti u cijelosti. Znamo tko vrši pritisak, pritisak je na djelu. Pokrenite cijelu kampanju i onda kažete da samo osluškujete. Sve to djeluje neozbiljno.”

