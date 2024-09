Bivši vojni pilot o Milanovićevim letovima helikopterom: “Naš predsjednik je vrlo skroman”

Podijeli :

Bivši vojni pilot i vojni analitičar, Goran Redžepović, gostovao je u Novom danu kod Nine Kljenak gdje je komentirao korištenje vojnih helikoptera za prijevoz državnih dužnosnika.

Redžepović je objasnio da, kada predsjednik RH, pošalje zahtjev za prevoženje, on ulazi u sustav i obrađuje se po procedurama. “Zapovjednik eskadrile dobiva taj zahtjev, on radi i plan leta koji je ujedno i zapovijed. Vojni plan leta može dobiti samo onaj tko treba i to nije javna informacija, a pogotovo kada je u pitanju šef države”, rekao je.

“Let počinje polijetanjem zrakoplova ili helikoptera i on se prati u sustavu kontrole leta i sustavu protu-zračne obrane. To su podaci dostupni kontroli leta i Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu (HRZ). Gdje je taj podatak procurio”, pitao se.

“Ja sam godinama u HRZ i godinama sam pratio letova i predsjednika Tuđmana i njegove obitelji i nikada ni jedan podatak nije procurio, koliko god ona bila interesantna novinarima, a bilo ih je itekako”, dodao je.

“Zloupotreba sustava u političke svrhe”

On smatra da je curenje ovih podataka o letovima predsjednika “zloupotreba sustava u političke svrhe”. “To je jedan aspekt, drugi je kompromitacija našeg sustava pred našim saveznicima i partnerima. Ako sustav “cinka” svoga vrhovnog zapovjednika, što će onda Amerikanci misliti ako trebaju neki let od visoke razine zaštite. Oni će nas izbjeći i mi nismo više partneri nego promatrači”, naveo je.

“Ako imate sustav gdje su vam dva čelnika VSOA-e u zatvoru jer su uzimali neke novce, ako se vodi postupak protiv vojnih obavještajca jer us uzimali dnevnice i ako vam cure podaci leta vrhovnog zapovjednika, tko će vjerovati takvom sustavu ako se on iznutra kompromitira zbog nekih niskih političkih probitaka”, rekao je,

Plenković odgovorio Milanoviću: Neka se poznati ljubitelj letenja bavi helikopterima

Premijer Andrej Plenković je rekao da su ti letovi kvazi-tajnost, no Redžepović tvrdi da tu nema nikakve kvazi-tajnosti. “Da netko naknadno piše gdje je predsjednik letio u redu, ali aktualni plan leta, to je provaljivanje u sustav i iz njega cure informacije”, dodao je.

Razlikuju se i podaci o broju letova predsjednika Zorana Milanovića, oni koje je objavio Ured predsjednika i oni koje je objavilo Ministarstvo obrane (MORH). “Tu se radi o metodologiji koja se primjenjuje. Pravilnik o letenju točno definira što je vrijeme trajanja leta, za helikopter je to početak okretanja glavnog rotora do slijetanja i gašenja tog rotora. Koliko između ima slijetanja i polijetanja, to nisu novi letovi, to je jedan let”, objasnio je.

“Kada helikopter s Lučkog poleti na Pantovčak i tamo uzme predsjednika, ne gasi motor, odveze ga u Sinj, ne gasi motor, i vrati ga nazad na Pantovčak, to je jedan let, prema pravilniku. Zašto sada MORH manipulira s definicijom leta, to treba pitati njih”, naveo je.

“Anušića su krivo informirali”

“Očito su ministra Anušića krivo informirali i on brani nešto neobranjivo i suprotno pravilniku”, dodao je.

“Svi vrhovni zapovjednici u Europi koriste vojne helikoptere. Naš predsjednik, koliko ga god ja kritizirao u nekim drugim stvarima, je vrlo skroman. Tuđman je imao za sebe jedan mlazni avion, jedan helikopter salonske verzije, jedan helikopter medicinske opreme, jedan hangar je zbog njega napravljen na Plesu, jedan helidron na Prekrižju i na Brijunima, i kada sve to stavite do je negdje 70 milijuna dolara, da ne lete uopće”, rekao je.

“Da ne leti predsjednik Milanović, netko bi drugi morao letjeti jer pilot mora imati godišnji nalet od najmanje 140 sati. Vozio ili ne vozio Milanovića. Nema tu nikakvog rasipanja”, dodao je Redžepović.

