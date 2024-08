Politički analitičar: Radić zna Penavinu slabu točku

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Politički analitičar i kolumnist Novog Lista Jaroslav Pecnik za N1 je komentirao raskol u Domovinskog pokretu, između predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penava i Marija Radića. Iako su članovi stranke danima negirali da postoje nesuglasice unutar stranke, Penava je na konferenciji za medije danas oštro prozvao Radića i sve one koji, kako tvrdi, napadaju njega i Domovinski pokret.

Jaroslav Pecnik se osvrnuo na Penavinu konferenciju za medije: “To je raskol koji se očekivao, na koncu to se moglo vidjeti iz aviona već duže vrijeme, iako su unutar stranke to svi negirali. Radić i Penava su već duže vrijeme rogovi u vreći i očigledno da je Penava sada sazvao sve na brzopotezne izbore da bi prejudicirao mogućnosti Radića da se suprotstavi”, naveo je analitičar.

“Penava je manje lukav od Radića”

Pecnik je rekao da Radić nije neiskusan igrač: “Mislim da će Penava pobijediti na izborima, ekipa koja ga je pratila izgleda reprezentativno u smislu funkcija koje imaju, to je isto bila poruka. Penava poručuje da je to njegova snaga, a Radić se ne oglašava i to je dosta interesantno”, kazao je.

Penavin obračun s Radićem: “Ako netko iz DP-a neće u prve redove, ne može upravljati strankom! Ne trebaju nam marionete!”

Analitičar je naveo moguće razloge Radićeve šutnje: “To je u duhu Radićeve poslovne političke filozofije jer kod Radića je vrlo teško odvojiti političko od poslovnog. Penava je manje lukav od Radića i Penava, osim što je vrlo pragmatičan i zloupotrebljava određene pozicije u Vukovaru koje ne bi trebao, misli da ima obvezu da Hrvatsku prevede u one vode kako ju oni vidi”, istaknuo je te nastavio:

“Radić pušta Penavu da se ispuše”

“Činjenica je da to njegova slaba točka koju Radić zna i zato se ne oglašava, pušta da se Penava ispuše, a Radić ima svoje igrače koji pokazuju kako postoji nezadovoljstvo unutar stranke i kako je Radić čovjek koji osmišljava sve. Radić je zaista čovjek koji radi na akcijama koje imaju nekog smisla, ali pitanje je je li pravovremeno reagirao, je li taktika koju je izabrao dobra, a to je neoglašavanje do određenog vremena kada će se i on pojaviti”, dodao je.

Evo koga je Ivan Penava izabrao za zamjenika u Domovinskom pokretu

Pecnik je naveo kako bi Radić mogao reagirati na ovakav Penavin istup: “Reći će članstvo me zove, spašavam situaciju, ja to nerado činim, ali eto moram u interesu Hrvatske”, komentirao je analitičar.

“Plenkoviću su obojica irelevantni”

Hoće li Domovinski pokret opstati? Evo što za N1 kažu Radić i Penava

Analitičar je komentirao i koaliciju DP-a i HDZ-a: “Veliki je grijeh Andreja Plenkovića što im je uopće dao prostor da uđu u visoku politiku, ali Plenković je pokvaren i pragmatičan te je shvatio da mu DP sada treba i to u onoj mjeri dok se sam ne razgradi, a on će sa strane pogurivati da se oni međusobno zavade, raskole što i jesu. On će onda uzeti struju koja mu najviše odgovara, jednako gleda i na Penavu i na Radića, obojica su mu potpuno irelevantni, to su igrači koje će on iskoristiti. Plenković trlja ruke i uživa u svemu tome, posebno što se ne mora posebno truditi jer unutar DP-a postoji cijeli niz igrača koji vrlo talentirano rade u korist vlastite štete”, rekao je Pecnik.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Umirovljenici zovu na prosvjed: “Sad je bilo dosta!” Ova država jedna je od najboljih za život u mirovini. Hrvati je često posjećuju