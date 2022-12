Podijeli :

Izvor: N1

Skorašnje uvođenje eura kao službene valute te najavljeni porez na ekstraprofit u N1 Studiju uživo komentirao je Hrvoje Stojić, glavni ekonomist Hrvatske udruge poslodavaca (HUP).

“Pripreme za uvođenje eura traju već relativno dugo, još od prošle godine i ja očekujem da će bankarski sektor biti spreman”, rekao je Stojić te objasnio što će ulazak u eurozonu značiti za hrvatska poduzeća:

“Prije svega, za hrvatska poduzeća uvođenje eura znači poboljšanje konkurentnosti. Ne samo da neće imati naknade za konverziju, a radi se o iznosu od 200 milijuna eura na godišnjoj razini, već će i lakše poslovati. Također, paralelno ulazimo i u Schengen, komunikacija poduzetnika će sada biti lakša. U narednom razdoblju treba reći da ulaskom u eruopodručje bitka za konkurentnost tek počinje. Budući da će poduzeća biti još izloženija konkurenciji i pritiscima u eurozoni, na našim glavnim tržištima i trebat će još više investirati u svoju konkurentnost”, rekao je Stojić.

Koliko koristi će biti općenito Hrvatsku? “Kao najbolji i najusporedniji primjer za hrvatsku ekonomiju su baltičke zemlje. Kad su uvele euro, vrlo brzo su u svom konvergencijskom potencijalu prestigle prosjek istočne Europe. I one su danas, kada gledate kupovnu moć, najdalje iskonvergirale”, odgovara Stojić.

“Hrvatska je mala otvorena ekonomija, ako bude radila na konkurentnosti ima prilike postići puno veće stope raste, mi prognoziramo do 2025. da će godišnje to biti od 4 do 4,5 posto”, dodao je.

Komentirao je i najavljeno uvođenje poreza na ekstraprofit.

“Nepotrebno je kreirana visoka razina neizvjesnosti za poduzetnike. Da se nogometno izrazim, ona dolazi pred kraj samog drugog poluvremena. To je kao nepostojeći penal sviran u zadnjim trenucima. Kad je poslovna godina na izmaku, vi retroaktivno mijenjate pravila igre. U tom cijelom prijedlogu zakona koji prolazi kroz parlament mislim da će biti dosta firmi koje su zapravo napravile najviše po pitanju efikasnosti, izvoza, razvoja. One će biti najviše pogođene najviše biti pogođene”, rekao je Stojić.