Posjetili smo Brijune, jedno od rijetkih mjesta za odmor i duše i tijela

Nacionalni park Brijuni ove godine slavi 40 godina postojanja. Brijuni su među rijetkim mjestima gdje nema gužve, nema automobila, buke, ondje masovni turizam nije stigao. A brojkama su zadovoljni!

Reana Brajković Relić, glasnogovornica NP Brijuni, otkrila je našoj Tei Mihanović kako je kod njih sezona dobra.

“Možemo reći da smo jako zadovoljni brojkama. Prošla nam je sezona bila najjača, nismo vjerovali da će ova nadjačati. Imamo četiri posto više izletnika, a hotelskih posjetitelja 13 posto više. Srpanj je bio malo slabiji, ali kolovoz nadmašuje”, rekla je Reana Brajković Relić i dodala:

“Najviše dolaze domaći, dosta ih je, dosta iz Srbije i BiH, pa Talijani, Nijemci, cijela Europa je pokrivena.”

Uspoređujući s prethodnim godinama, kaže da i oni uglavnom uspoređuju sa 2019., ali da su za razliku od mnogih drugih imali visoke brojke i u koroni.

Cijene prilagođene domaćem stanovništvu

Na pitanje čime privlače turiste i po čemu su posebni, odgovara: “Mislim da su Brijuni među rijetkim mjestima gdje posjetitelji nemaju gužvu, automobile, masovni turizam koji je drugdje jako zastupljen. Bez obzira na broj posjetitelja, ograničeni smo brodom. Stane do 400 posjetitelja na brod i to je to, onda dolazi drugi brod. Tako da se uvijek može naći kutak za odomoriti dušu i tijelo.”

Ističe da se cijene jesu nešto povisile, ali ne previše. “Imamo zaista puno akcija, programa gdje cijene prilagođavamo domaćem stanovništvu. Ako čovjek želi posjetiti Brijune, može naći i povoljnije karte prateći društvene mreže i slično”, rekla je Brajković Relić.

Nacionalni park Brijuni ove godine slavi 40 godina postojanja. “Fokusirani smo na edukacijski dio. Jesmo turistička destinacija, ali smo prvenstveno nacionalni park i moramo raditi na edukaciji, da se proširi svijest o zaštićenom području”, dodala je.

