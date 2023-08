Gruić o umirovljenicima: Hrelja nema utjecaja, nema ni želje riješiti situaciju

Podijeli :

Koordinator platforme Umirovljenici zajedno Lazar Gruić u Novom danu komentirao je posljednje podatke prema kojima je 32,4 posto starijih osoba u Hrvatskoj u riziku od siromaštva. Osim toga, prosječna mirovina iznosi 412 eura dok velik broj ljudi, više od 280.000, ima najnižu mirovinu 287 eura. Žive li umirovljenici lošije nego prije i kakva im je perspektiva, pokušao je odgovoriti Gruić.

“Umirovljenici žive puno lošije, ali budućnost im je još neizvjesnija”, rekao je Lazar Gruić i dodao: “Osnovne namirnice poskupjele su od 50 do 70 posto, a osnovna košarica je u prvih šest mjeseci narasla 23 posto. Živjet će još lošije.”

Na pitanje što se može učiniti, koji su njihovi prijedlozi, odgovara:

“Odmah se može izvršiti izračun nove mirovine za sve umirovljenike tako da u situaciji sa 41 godina radnog staža i 65 godina starosti dođemo do 615 eura minimalne mirovine na puni staž, da aktualnu vrijednost mirovine dignemo na 15 eura i da Vlada ukine penalizaciju sa 65 godina starosti.”

Ističe da je HDZ to i obećao u predizbornom programu: “HDZ je u predizbornom programu obećao da će mirovine podići na 50 do 60 posto prosjeka, sad su na 36 i idu prema 30 posto. To je suprotno od prijedloga Vlade.”

Dodaje da je važno da umirovljenici imaju političke predstavnike u parlamentu jer bi to značilo pregovore.

“Hrelja je koalicijski partner HDZ-a. Nemamo niša protiv toga, neke stavove podržavamo, ali to nije dovoljno. Silvano Hrelja nema utjecaja, čak nema ni želje riješiti mirovinu na ovaj način.”

Na pitanje je li Hrelja podržao ovaj prijedlog od 615 eura, Gruić kaže: “Podržao je. Napravili smo programsku suradnju, pozvali HSU i Hrelju i umirovljeničke udruge i sve i oni su dali podršku našim zahtjevima. Jedino koji nije dao je Hrvatska stranka umirovljenika, a zanimljivo je kad se Veselko Gabričević kandidrao za predsjednika, glavno obećanje bilo je da će svi raditi na tome da se ide objedinjavanju umirovljenika i zajedničkom izlasku na izbore s jednom listom.”

Moguć prosvjed na Međunarodni dan starijih osoba

Uskoro, 1. listopada, obilježit će se Međunarodni dan starijih osoba koji će obilježiti nizom aktivnosti na Trgu bana Jelačića.

“Sve upućuje zbog ove izuzetno velike inflacije i siromaštva da bi se mogao dogoditi prosvjed. Ne tvrdimo da će biti”, rekao je Gruić.

Komentirajući mjere Vlade napomenuo je: “Nikad veće usklađivanje, nikad veće siromaštvo i nikad veća inflacija. Pakete mjera podržavamo, ali je neodovoljno. Tražimo dugoročno rješenje.”

Jedini put je imati dovoljno zastupnika da bi se moglo odlučivati, dodao je.

