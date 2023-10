Poskupjelo i skijanje, no ne koliko ljetovanje na Jadranu: “Kod nas su cijene razumne”

Podijeli :

Ilustracija: Pixabay

Mnogi kućni budžeti još trpe posljedice ljetovanja, a skijaše već čeka novi financijski stres. Poskupjelo je, naime, i skijanje, s tim da su poskupljenja nešto niža nego ljetos na Jadranu.

Cijene smještaja u europskim zimovalištima rasle su prema prošloj sezoni 10 do 15%, ski-karata 7 do 12%. pa će za obiteljsko skijanje trebati barem 200-300 eura više, piše Večernji list.

“Slično je u svim zemljama u koje naši građani odlaze na skijanje. Ali, rezervacije su počele, a prve smo imali još u lipnju, pogotovo za najtraženije destinacije i termine, odnosno tjedne zimskih školskih praznika, od 30. prosinca do 6. siječnja i od 17. do 24. veljače 2024. Dosta skijaša već je rezerviralo skijanje i u terminu od 6. do 13. siječnja jer su tada cijene i do 30 posto niže nego tjedan poslije”, kaže Dalibor Čanaglić iz Palma Travela i dodaje da je ukupni broj rezervacija kao lani u ovo vrijeme.

Očekuju više Hrvata

Inače, skijanje za obitelj s dvoje djece do 12 godina u tjednu od 17. do 24. veljače 2024. na Rogli, koje je prošle zime bilo 2300 eura, sad je 2600. Bungalovi na Rogli koji su zimus u tom tjednu za četvero stajali 1050, sad su 1200 eura. Cijena sedmodnevnog hotelskog aranžmana u Nassfeldu za četveročlanu obitelj skočila je s 2600 na 2800 eura.

Najam četverokrevetnog apartmana u Kreischbergu poskupio je s 1200 na 1400 eura. Dvodnevna ski-karta u Nassfeldu, recimo, poskupjela je sa 111 na 122 eura, a šestodnevna s 292 na 324 eura. U Madoni di Campiglio dvodnevna ski-karta sada stoji 148 eura (zimus 129), a šestodnevna je s 350 otišla na 389 eura. Jednodnevna ski-karta, recimo u Gerlitzenu, sada je 62 umjesto lanjskih 56 eura.

“Kod nas su cijene i dalje razumne, išle su gore deset posto, koliko i inflacija. Sve je poskupjelo, struja, hrana, troškovi rada… Međutim, hrvatsko tržište u posljednje je vrijeme oživjelo i čak očekujemo više hrvatskih skijaša nego prošle zime. Općenito primjećujemo da su inflacijom manje pogođeni gosti koji bukiraju objekte s četiri zvjezdice od onih koji biraju tri zvjezdice”, govori Bernhard Smole, direktor prodaje Naturel resorta u Gerlitzenu za Večernji list.

