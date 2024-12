Šok za bolesnike: Dijabetičari se već bore s nestašicama ovog lijeka, a od danas ih čeka nova doplata

Podijeli :

Pexels

Skupina nove generacije lijekova za dijabetes, Ozempic i drugi GLP-1 agonisti za tip 2 dijabetes u injekcijama se od danas počinju doplaćivati, po cijeni od 15 eura, dok takvi lijekovi u tabletama poskupljuju s 15 eura na 30, za mjesečnu dozu.

To su lijekovi koji su se pokazali izvrsni i u liječenju pretilosti, a veliki je interes građana za čudotvornim lijekom za mršavljenje doveo do nestašica na tržištu. Dijabetičari su se borili s nestašicama na tržištu, a od danas ih čeka – doplata.

Upozoravaju da će gotovo 40.000 osoba na ovoj terapiji imati puno veći trošak liječenja, što će za dio ljudi koji imaju manja primanja dovesti do odustajanja od terapije.

“Riječ je potpuno proizvoljnoj doplati od čak 20 posto na sve GLP-1 lijekove, o kojoj HZZO uopće nije konzultirao dijabetološku struku. Uz sve indikacije koje već osiguravaju smanjenu potrošnju ovih lijekova, uvedena je enormna doplata, što je štetno i za sustav i za pacijente”, rekao je Davor Skeledžija s portala za dijabetičare NaInzulinu.com. Ističe kako je riječ o lijekovima koji nemaju besplatnu paralelu na A listi lijekova, na listi bez doplate, što je, kaže Skeledžija, krajnje štetni presedan.

Iako nije, “life saving lijek” i slaže se da se treba doplatiti, smatra da je u pitanju ipak prevelik iznos. Već sada pacijentima s dijabetesom nije lako zadovoljiti indikacije za terapiju GLP-1 agonistima jer ga na recept mogu dobiti samo pretile osobe s BMI većim od 30, kod kojih druge terapije ne djeluju.

Masovno korištenje bez liječničke kontrole

“Poskupljenje, odnosno stavljanje ovih lijekova na B-listu ne znači nužno smanjenje dostupnosti lijekova. Možda je nekritično propisivanje ovih lijekova, bez strogog medicinskog nadzora specijalista i subspecijalista povremeno i izvan smjernica te bez adekvatne prateće obrade, dovelo do toga da su ti lijekovi osobama sa šećernom bolešću tipa 2 nedostupni. Nerijetko se prati njihova nestašica na tržištu jer se, uz ostale nemedicinske razloge i nekritički, masovno koriste bez liječničke kontrole”, istaknula je Ana-Marija Liberati Pršo, dijabetologinja u KB-u Sveti Duh.

Dodaje kako treba razgraničiti dvije skupine pacijenata one koji koriste te lijekove za liječenje pretilosti i one koji već imaju dijabetes tipa 2 pa su im ti lijekovi dodatna pomoć u regulaciji šećera, dok je tjelesna masa u drugom planu. Korist ove terapije, smatra Pršo, može biti čak i veća kod prve skupine. Problem je što ih pretile osobe koje se liječe radi pretilosti plaćaju po punoj cijeni od minimalno 130 eura mjesečno.

“U Hrvatskoj je do sada za liječenje debljine bio dostupan samo liraglutid i od 20. studenoga tirzepatid, a oni su se oduvijek plaćali jer u indikaciji za liječenje debljine nikada nisu bili na listi HZZO-a”, pojasnila je dijabetologinja za Novi list te naglasila da bi GLP1 receptor agoniste te dvojne GLP1RA/GIP agoniste trebalo uvesti u terapiju puno prije nego do dijabetesa dođe, već u liječenju pretilosti te u fazi predijabetesa i metaboličkog sindroma, ako si to osoba može priuštiti. Tako do razvoja dijabetesa možda nikada ne bi ni došlo. Ako se terapija uvede dovoljno rano, ako se liječi pretilost, odnosno stavi pod kontrolu većina metaboličkih poremećaja, vrlo je velika šansa da do razvoja šećerne bolesti tipa 2 uopće neće doći ili će doći puno kasnije.

Hrvatska godišnje na liječenje dijabetesa troši 650 milijuna eura, od toga 80 posto na liječenje komplikacija. “S ovim skupinama lijekova vidimo revolucionarne rezultate, značajno poboljšanu kvalitetu života, lakše ostvarivanje trudnoća, bolju kontrolu osteomuskularnih bolesti te izvanrednu regulaciju dijabetesa, rizici od šanse srčanog ili moždanog udara, srčanog zatajenja ili napredovanja bubrežne bolesti značajno padaju. Uz to, ako se ovi lijekovi uvedu dovoljno rano u terapiju, ne moraju se nužno koristiti doživotno, kao što se to moraju ako se uvedu kad se dijabetes tipa 2 već razvije”, zaključuje dijabetologinja.

