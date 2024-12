Primorac napao Milanovića: “Nije mu sveta Domovina, nije mu svet ni rad, budi se u 11,30 sati”

Dragan Primorac, predsjednički kandidat HDZ-a i partnera, rekao je u utorak u Zagrebu da je dosta vrijeđanja naše Domovine i sramoćenja od strane jednog čovjeka, predsjednika Republike Zorana Milanovića, koji dijeli Hrvatsku poručivši kako je vrijeme za promjene.

“Ovi su izbori za budućnost naše Domovine, koja je u segmentu djelovanja predsjednika države ranjena, osramoćena. On (Milanović) živi na podjelama ljudi, na podjelama sjevera i juga. On živi na podjelama onih koji vole i onih koji ne vole. On dijeli Hrvatsku”, istaknuo je Primorac na obilježavanju 35. obljetnice osnutka HDZ-a Grada Zagreba gdje je u zagrebačkoj Laubi održao završni predizborni skup na kojem su bili najviši stranački dužnosnici HDZ-a na čelu s predsjednikom Vlade i stranke Andrejom Plenkovićem te koalicijski partneri.