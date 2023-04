Poslodavci traže stotine čistačica. Pogledajte kakve plaće im nude

Podijeli :

Poslodavci diljem Hrvatske ovog trena su u potrazi za više od 500 spremačica kojima su zbog toga plaće narasle osjetno iznad prosjeka za branšu.

Zbog turističke sezone trenutačno su najtraženija zanimanja kod nas prodavači, konobari i čistači. No, spremačice traže i brojne školske i zdravstvene ustanove diljem zemlje. Uglavnom, bez velikog uspjeha. Prema podacima portala Moj posao, prosječna neto plaća u kategoriji spremačica iznosi 698 eura, odnosno oko 5.300 kuna. No, jasno je kako za takvu plaću niti jedan poslodavac dana više ne može do radnika ili radnice tog profila, piše portal Danica.hr.

Zato mnogi u svojim oglasima za posao ističu kako angažman nude i umirovljenicima na pola radnog vremena. Umjesto jednog radno aktivnog čistača, dakle, spremni su zaposliti dva umirovljenika koji će raditi po pola smjene.

Portal Danica pregledao je nekoliko stotina oglasa koijima poslodavci traže spremačice vabeći ih plaćom i drugim pogodnostima. U Malom Lošinju, primjerice, za čišćenje hotelskih i apartmanskih soba traži se čistačica kojoj se nudi plaća od 1.200 eura plus plaćen smještaj. To je, primjerice, više od prosječne plaće učitelja i nastavnika u hrvatskim školama. U Rovinju pak za čišćenje i pospremanje soba u sezoni spremačicama se nudi plaća od 1.150 eura, odnosno 100 eura manje ako im se mora osigurati smještaj. Jedan poslodavac pak u oglasu traži čistačicu za čišćenje apartmana u Njivicama na Krku: Početna je plaća 800 eura, a smještaj je osiguran i ne mora se plaćati. Mnogi posrednici pak traže više spremačica za rad u Njemačkoj, ali plaću ne navode.

S druge strane, u kontinentalnom dijelu Hrvatske spremačice se traže uglavnom za rad na neodređeno u bolnicama, školama, vrtićima, domovima za starije. Kako se na nekoliko mjesta doznaje, nudi im se plaća koja se kreće u rasponu od 650 do 750 eura.

Spremačica, u svakom slučaju, nema onoliko koliko tržište traži. A zakon ponude i potražnje je neumoljiv: ako je nešto jako traženo, a nema ga dovoljno, budite sigurni da će mu cijena osjetno rasti. Sviđalo se to nekome ili ne, piše portal Danica.hr.

