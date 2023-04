Podijeli :

N1

Gošća Novog dana bila je bivša premijerka Jadranka Kosor.

Zbog nedavnog ukidanja Zakona o izbornim jedinicama od strane Ustavnog suda, Sabor treba izmijeniti izborno zakonodavstvo. Izmjene bi na prvom čitanju trebale biti do ljetne stanke, dok bi drugo čitanje moglo biti na jesenskoj sjednici.

Ovako bi od jeseni trebale izgledati nove izborne jedinice Novi prijedlog: Hrvatska podijeljena u šest izbornih jedinica, evo detalja

Pretpostavlja se da neće biti temeljitih promjena, broj zastupnika – 151 – trebao bi ostati isti, radit će se prekrajanja izbornih jedinica kako bi svaki glas imao jednaku težinu.

“Prije svega, ja se sjećam da sam nebrojeno puta u javnim nastupima proteklih godina upozoravala o poslovima koji nisu napravljeni u mandatu ove dvije Vlade Andreja Plenkovića. Upozoravala sam, primjerice, da nije poštivana odluka Ustavnog suda, rok koji je on donio pa onda oko Zakona o pobačaju, Obiteljskog zakona… To su sve zakoni koje vise u zraku. Ove dvije Vlade, i one prethodne, ali sada imamo najdugovječnijeg premijera i posebno ove zadnje dvije vlade nisu ni posegnule za promjenama. A kad govorimo o iznuđenoj promjeni jer je Ustavni sud potegao onaj zadnji korak koji može, poništio Zakon, ako se do listopada ništa ne učini nećemo moći na izbore”, rekla je Kosor.

“Promjene zakona o izbornim jedinicama su kozmetičke”

Kaže da su najave koje se pojavljuju u eteru samo čista kozmetika. “Zakon o izbornim jedinicama je od 1999., a od tada se mnogo toga drastično promijenilo, stotine tisuća su iselile, neki krajevi su potpuno pusti i tu bi potrebno bilo donošenje potpuno novog zakona, a ne samo kozmetičke promjene.”

Najnespretniji lopov na svijetu: 28 puta krao u Lidlu, svaki put ga ulovili Zašto su Hrvati ludi za oružjem?

“Trebalo je napraviti radnu skupinu sa svim stručnjacima, uključiti sve političke aktere, i opozicijske i vladajuće jer ta promjena Zakona je nešto što se tiče svih nas. No to se nije učinilo. Ide se s jednom skupinom u kojoj ima ljudi, uz svako poštovanje, koji ne znaju gotovo nitša o izborima, a kamoli krojenju izbornih jedinica i bilo bi jako loše da ostane gorak okus u ustima mnogih, prije svega birača, da se išlo za čistom kozmetikom da bi se održao status quo da bi i dalje vladajući imali premoć u Hrvatskoj”, dodala je.

Izobrne jedinice su, kaže Kosor, nelogične: “Ne možete imati jedinicu odavde pa do vječnosti, a neke tako izgledaju. Zagreb je podijeljen na četiri i onda imate nekoga iz centra zagreba tko bira zajedno s nekim s područja Banovine ili još dalje. To je neodrživo, a eventualno dodatno samo kozmetičko prekrajanje će dodatno destimulirati birače da izađu na birališta. Izlaznost je zadnji put na parlamentarnim izborima bila 46,9 posto, što je iznimno malo. I ta mala izlaznost je omogućila da vladajuća stranka, HDZ, s nešto više od 16 posto glasova birača dobije 66 mandata i s partnerima stvara vlast”.

“Treba se ići na potpuno novi zakon, Vlada i Sabor moraju činiti sve da potaknu izlaznost da zaista dosegnemo 60 posto pa da idemo na 70 posto. Onda bismo znali kakva je stvarna volja birača. Ovo će biti trenutak kad će oni reći ‘ah, sve je isto, ne idem na izbore'”, rekla je Kosor.

“Plenković nije demantirao napise o NATO-u”

Nekoliko puta se ime premijera Andreja Plenkovića spominjalo kao mogućeg kandidata za vodeće funkcije u institucijama Europske unije, a posljednje medijske spekulacije su da je mogući kandidat za glavnog tajnika NATO-a. Novinari su jučer nakon uskrsne mise Plenkovića pitali o NATO-u, no on je na duhovit način odgovorio da su se “zabunili, oni su mislili na Zorana Milanovića”.

Koren: Jasan je stav Crkve, zaštita djece nije upitna Sve zbog 10 eura: Nakon pet godina djevojčica i njezina majka dobile presudu

“Da, bio je to vješto pripremljen odgovor, znao je da će ga to pitati. S druge strane, bila je to izvsrna prilika da to u potpunosti otkloni i demantira i kaže da nema te ambicije, da želi ostati na čelu stranke i Vlade i voditi stranku u superizbornoj godini. Nije demantirao, nego je sarkastično prebacio lopticu na Milanovićev teren”, omentirala je Kosor.

Da Plenković ima ambicije za neku visoku funkciju u međunarodnoj zajednici, kaže Kosor, nije tajna.

“Sigurno je od početka te političke karijere gospodina Plenkovića da ima ambicije doći na visoko mjesto u međunarodnoj zajednici. Sigurno se ne pojavljuje slučajno njegovo ime, u tim kuloarima se raspravlja, na tim kavama, sastancima… To je uvijek bilo tako. A njegovo vrlo očito angažiranje u ovoj tragediji koja je zadesila Ukrajinu, putovanje u Ukrajinu, obećavanje svekolike pomoći pa i žestoke reakcije na činjenicu da ona odluka nije izglasana u Saboru, govori da zaista želi na svaki način biti primijećen u tim krugovima. Ne bi čudilo da postoji ambicija da se pozicionira na tu funkciju, što je legitimno”, rekla je Kosor.

U slučaju da ode, što bi bilo s HDZ-om, bi li stranka našla zamjenu? Ne bi, jasno će Kosor.

“Mislim da sada u stranci rumore o tome otkad se pojavilo u medijima. Bilo kakav odlazak Andreja Plenkovića ove ili sljedeće godine bi ostavio otvorena mnoga vrata i prozore i prouzročio određenu vrstu teškog propuha u stranci. Vodeći stranku i Vladu, nije odgajao ljude koji bi ga mogli naslijediti, nije širio krug ljudi koji bi mogli, ja sam pokušavala pjesnički objasniti, nadrasti jednog dana taj hrast. On se čini poput hrasta koji čini veliku hladovinu u vremenima suše, zaklanja od kiše. Jedini čovjek koji može apsolutno sve. On nije posijao to sjeme da bi tu iznikli novi ljudi, koji mogu izrasti u političke gorostase. Predominantan je, ali to nije slučajno”, rekla je Kosor.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Kinezi provociraju Tajvan, Amerikanci povukli potez koji će ih itekako naljutiti 3.000 eura za informaciju o počiniteljima: Par šetao i ugledao stravičan prizor Sutkinja kojoj je na Uskrs zapaljen auto: U šoku sam, ali nisam iznenađena