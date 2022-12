Podijeli :

Izvor: N1

Gostujući u N1 studiju povodom završetka saborske sezone, potpredsjednik HDZ-a Branko Bačić komentirao je ulaganja u sportsku infrastrukturu, stanje obnove Banovine i odluku o obuci Ukrajinaca.

Na samom početku komentirao je uspjeh hrvatskih nogometaša “To je ogroman uspjeh u sportskom smislu, ali on jako puno znači i za političko pozicioniranje Hrvatske na međunarodnom planu u smislu jedne države koja s manje od 4 milijuna stanovnika, u tako važnoj stvari, u kojoj se vrti basnoslovna svota novaca, uspijeva već dugi niz godina biti u samome vrhu.”

Na pitanje o tome kako preslikati rad reprezentacije na svakodnevni život Hrvata, Bačić odgovara: “Ako bih citirao Dalića i igrače, oni govore o zajedništvu, o domoljublju, o tome da svi dišu kao jedan, o želji da postignu uspjeh, ne samo vlastiti, nego države i naroda koji predstavljaju. Mislim da je to glavna poruka, da se zajedništvom i povjerenjem može puno napraviti.”

PROČITAJTE JOŠ Kosor o najavi gradnje stadiona: Čujem novca ima, a na Baniji 6 kuća izgrađeno Troskot: Ajde neka Plenković sa svojim bajkama proba doći na Banovinu

Kad je riječ o ulaganju Vlade u sport, Bačić ističe: “Nakon rata smo još uvijek bili opterećeni dosezanjem najvažnijih nacionalnih ciljeva. Sad su pred nama neki drugi strateški ciljevi i mislim da se sada doista možemo posvetiti sportu i nogometu. Vlada mora biti ona koja nosi taj projekt, ali ja ga gledam u partnerstvu sa svim gradovima gdje će se ta sportska infrastruktura dignuti na višu razinu.”

“UEFA je spremna pomoći sa značajnim novcima i sad je vrijeme da se ti projekti realiziraju, ne samo nacionalni stadion, nego sportski objekti i u Zagrebu, i uređenje Splita, možda i Doma sportova u Zagrebu, itd.”

Obnova Banovine

Ipak, neki kažu da baš sad nije vrijeme za ulaganje u sportsku infrastrukturu s obzirom na to da je na Baniji obnovljeno samo šest kuća, energetska je kriza, inflacija, ljudi nemaju novca… “Ja mislim da to apsolutno ne isključuje jedno drugo. Nama je projekt obnove u ovom trenutku najvažniji, sada kada smo napravili ove projekte koje smo u ovoj godini realizirali. Plenković često govori da je ovo bila godina isporuke za Hrvatsku, i je, doista velikih projekata. Još nam je i nogometna reprezentacija dala razloga za radost u Hrvatskoj, ali, obnova Banovine, s njom nismo zadovoljni. To smo već puno puta rekli, ali u ovom trenutku ipak ide u jedan ubrzani ritam obnove.”

S obzirom na to da je Bačić bio i ministar graditeljstva, komentirao je ovu temu opširnije: “Danas imamo značajna europska sredstva, ta europska sredstva podrazumijevaju značajne administrativne preduvjete da biste nešto mogli realizirati. Procedure su značajno uređenije i dobro da je tako, ali to ide nauštrb brze realizacije. Preko 4000 nekonstrukcijskih zgrada je uređeno, u ovom trenutku se gradi stotinjak stambenih kuća, 16 višestambenih objekata. Nismo zadovoljni, ali nije to tako crno kako se želi prikazati.”

Komentirajući životnu situaciju ljudi u kontejnerskim naseljima na Baniji, kaže: “Teško je bilo kome tko dvije godine nakon potresa još uvijek živi u kontejneru. I ja se često pitam, ako je nešto prioritet, prioritet su ljudi koji žive kontejnerima. Svejedno, ono što sam shvatio, već sada, s obzirom na broj ugovorenih zgrada koje idu na obnovu, s obzirom na broj zgrada koje se već sada grade kao zamjenske kuće, ja mislim da mogu reći da će ova godina koja je pred nama biti apsolutno u tom dijelu dovršena. Barem vam prenosim od ljudi koji su direktno involvirani u obnovu.”

O obuci Ukrajinaca

Na pitanje o tome je li HDZ doživio najveći poraz odbijanjem odluke o obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj, Bačić odgovara: “Ja moram reći da mene to malo čudi, da netko na taj način promatra glasovanje o vojnoj misiji EU-a. Vladajuća većina je, ne stabilna, nego mi demonstriramo tu političku stabilnost koja je preduvjet brojnim dobrim rezultatima u posljednje vrijeme. Rast BDP-a u Hrvatskoj je, ja mislim, drugi u Europi. HDZ je stabilan, Vlada je stabilna. Tog dana nismo odlučivali između Vlade i oporbe, nego smo odlučivali o pomoći Ukrajini i poziciji u kojoj se ne bismo htjeli miješati u agresiju.”

VEZANE VIJESTI Političkim patuljcima ego je veći i od Ukrajine i od Hrvatske Obuka Ukrajinaca: “Nije pitanje tko je agresor, rasprava se vodi o proceduri”

“Nisu saborski zastupnici gledatelji u nekoj sportskoj utakmici u kojoj igraju neki akteri. Saborski zastupnici su bili vrhovni arbitar kojem su građani RH dali povjerenje da ih zastupaju u važnim poslovima od interesa za Hrvatsku. Tada biti neodlučan, suzdržan i ne prijaviti se govori o političkoj dezorijentaciji. Tu nema drugog stava.”

S druge strane, Peđa Grbin je za govornicom rekao da na ovaj način spriječavaju mini državni udar i da pokazuju da Plenković ne može sve što hoće. Bačić odgovara: “U ovom trenutku su 22 države donijele odluke kojima su stali iza ove vojne misije. Mi smo oporbu pokušavali uvjeriti da se ne postavljamo između Plenkovića i Milanovića, nego da se postavljamo za pomoć ukrajinskom narodu.”

“Mi smo bili korisnici pomoći 90-ih od brojnih država. Ne bismo mi reintegrirali Vukovar i Podunavlje da nije bilo snažne pomoći međunarodne zajednice. Ja sam ponosan na ovo što sam glasao, pa makar bio jedini. Ovdje se radilo o Hrvatskoj, a ne HDZ-u. Ja mislim da je ovdje oporba izgubila.”

Ističe da je nakon odluke razgovarao s ukrajinskim veleposlanikom: “Njima je sve jasno, i gdje je tko i što je zagovarao. Žao im je što se to dogodilo, ali mi se nećemo umoriti i dalje podržavati Ukrajinu. Čudi me da se oporba nije prepoznala taj trenutak da se treba izdignuti iznad naših partikularnih političkih interesa.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.