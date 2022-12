Potres u Sloveniji, osjetio se i u Hrvatskoj

Slab potres magnitude 2.9 prema Richteru zabilježen je u 12 sati i 41 minutu u Sloveniji, a epicentar je bio 20 km sjeverno od Rijeke.

Bio je na dubini od 5 km, a epicentar je bio 20 kilometara od Rijeke i 12 km od Ilirska Bistrica u Sloveniji. Korisnici EMSC-a javljaju da je trajao nekoliko sekundi, a osjetio se u Rijeci i okolici.

🔔#Earthquake (#potres) M2.0 occurred 23 km NW of #Rijeka (#Croatia) 8 min ago (local time 08:14:26). More info at:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/A4kMXGDS8z

🖥https://t.co/fAmsXNMJ2R pic.twitter.com/YHvhvArGNE