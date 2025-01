Potvrđen sukob interesa moćne državne tajnice: Godinama je koristila prevelik državni stan

Podijeli :

Sanjin Strukic/PIXSELL/N1/Ilustracija

Državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Vedrana Šimundža Nikolić pravomoćno je kažnjena zbog kršenja Zakona o sprječavanju sukobu interesa. Visoki upravni sud odbio joj je žalbu i potvrdio odluku Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koje ju je kaznilo jer je godinama koristila preveliki službeni stan, površine za nekoliko desetaka kvadrata veće od dopuštene. Dobila je novčanu kaznu od 300 eura, te opomenu jer je bila u sukobu interesa.

Ovaj postupak protiv dugogodišnje visokopozicionirane dužnosnice u Ministarstvu pravosuđa Povjerenstvo je pokrenulo nakon medijskog otkrića da koristi neprimjereno velik službeni stan.

Dodjela državnog stana

U pravomoćnoj presudi o sukobu interesa rekonstruirano je kako je Šimundža Nikolić, koja je bila sutkinja u Zagreb je došla 2016. kada je ušla na poziciju u Ministarstvu pravosuđa. Bila je tada pomoćnica ministra, te je, kako je utvrdilo Povjerenstvo, imala pravo na državni stan od 20-30 kvadrata.

Državni tajnik zatajio dio stana i tavana iz imovinske kartice. Pokušao se opravdati na bizaran način

Službeno joj se 11. ožujka 2016. dodjeljuje stan od 32,75 kvadrata. No već 6. rujna 2016. pomoćnica ministra, prema odluci, dobiva na korištenje stan od 93,69 kvadrata. Takva je odluka donijeta iako je prema uredbi o službenim stanovima na poziciji na kojoj je tada bila, imala pravo na stan do 30 kvadrata, te još po 10 kvadrata za svakog člana obitelji koji stanuje s njom.

Stan i nije bio tako velik

Ispostavit će se tijekom postupka da se zapravo radilo o stanu od 70,25 kvadrata u potkrovlju. Zato jedan njegov dio nije uopće bio pogodan za stanovanje. Osim toga, ta ista kvadratura od 70,25 kvadrata bila je navedena i u rješenju o plaćanju komunalne naknade. Ipak, za Vedranu Šimundžu Nikolić, prema uredbi od dodjeli stanova, taj stan bio je prevelik.

Zastupnici i stanovi: Poznato tko je kod privatnika, a tko u državnom stanu

Povjerenstvo je utvrdilo da su od 2016. do 2018. s pomoćnicom ministra u službenom stanu bila prijavljena i njezina djeca, dok je suprug, kako je i sama potvrdila u svom očitovanju, dolazio tek povremeno budući da je zbog posla bio vezan za Split. Nakon što su se djeca, koja su završila osnovnu školu vratila u Split, Vedrana Šimundža Nikolić ostaje sama u velikom stanu.

Kako se pokušala opravdati?

“Taj stan je bio jedini koji je državi bio na raspolaganju, pa nisam htjela komplicirati situaciju oko dodjele”, objašnjavala je državna tajnica tijekom postupka pred Povjerenstvom. Istaknula je i kako je na poziciji pomoćnice ministra ostala puno duže nego što je planirala, a kada je postala državna tajnica zatražila je, tvrdi, opet manji stan.

"Brzo će se zaboraviti da državna tajnica susjedi ruši kuću"

“Najprije sam to tražila usmeno, no kada nisam dobila odgovor, poslala sam i pisani zahtjev”, navela je. Iako se sumnjalo da je manji stan tražila tek nakon medijskih objava, Povjerenstvo je rekonstruiralo da je to ipak bilo ranije.

Inače, veličina stana na koji je imala pravo varirala je ovisno o poziciji u ministarstvu i broju članova obitelji koji su boravili s njom.

Pravomoćna sudska odluka

Moćnog HDZ-ovca gurnuli prema sukobu interesa: Dali mu fotelju u državnoj firmi, a već ima drugu dužnost

Povjerenstvo je zaključilo da je dugi niz godina, od jeseni 2016. do veljače 2022. koristila preveliki državni stan. Plaćala je doduše naknadu od 468 kuna, te podmirivala troškove režija, no prema propisima imala je pravo na manju nekretninu.

Iako je u žalbi na odluku Povjerenstva isticala kako nije sama sebi dodijelila sporne stanove, niti je imala bilo kakav utjecaj na to, Visoki upravni sud ipak ju je odbio i potvrdio da je prekršila Zakon o sprječavanju sukoba interesa.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.