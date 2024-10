Povjerenstvo otvorilo predmet o slučaju Plenkovićevog i Milanovićevog korištenja državne vile

Podijeli :

Goran Kovacic/PIXSELL

Iz Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa (POSI) potvrdili su u srijedu da su, na temelju prijave, otvorili predmet o korištenju državne vile Costabella u Rijeci za odmor predsjednika vlade Andreja Plenkovića i predsjednika Republike Zorana Milanovića.

Iz Povjerenstva su pritom izvijestili da će zatražiti dokumentaciju i informacije kako bi vidjeli je li ta prijava osnovana ili ne te naveli da se prijavitelj poziva na navode iz tjednika Nacional koje će Povjerenstvo ispitivati i vidjeti o čemu se konkretno radi.

U ovoj fazi postupka je još prerano govoriti ima li tu nečega ili ne, kažu u Povjerenstvu.

Prema pisanju Nacionala, među ostalim, radi se o “kontroverznom, nedorečenom i javnosti nerazjašnjenom načinu” na koji je hrvatski premijer Andrej Plenković za svoj godišnji odmor tijekom posljednjih osam godina svog premijerskog mandata koristio vilu Costabellu smještenu u Rijeci, u kvartu Bivio.

Mediji pišu i da je privrženost tom objektu u svom premijerskom mandatu imao i Zoran Milanović, za čijeg je četverogodišnjeg mandata na čelu vlade “vila često korištena”.

Orešković još uvijek nije platio račune za Costabellu

Riječ je o objektu u državnom vlasništvu koji se ne nalazi na popisu državnih rezidencija, nego njime još od 1995. na temelju javnosti nedostupnog sporazuma s MUP-om upravlja tvrtka Agencija za komercijalnu djelatnost (AKD d.o.o.).

Predmet je tek otvoren

Bude li prijava osnovana, Povjerenstvo će poslati obveznicima obavijest o pokretanju postupka na koju se imaju pravo očitovati u roku od 15 dana, a ako je neosnovana, onda će sastaviti obavijest o nepokretanju postupka te dostaviti i podnositelju i obveznicima, u konkretnom slučaju premijeru i predsjedniku. Javnost će, kažu iz Povjerenstva, o tome biti informirana na javnoj sjednici.

“Teško je i nezahvalno procijeniti rok ju kojem bi se to moglo znati, jer se informacije traže pismenim putem od različitih tijela pa to ovisi kad ih Povjerenstvo dobije te se na temelju toga procjenjuje je li potrebno pribaviti još neke informacije ili se može izvući zaključak”, naveli su iz Povjerenstva te dodali da je u nekim predmetima to mjesec dana, a u nekima pola godine.

No, ovaj je predmet tek otvoren, u tijeku je najranija faza i ispitat će se sve što treba, doznaje se u Povjerenstvu.

