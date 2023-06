Plenković s Banovine: Dinamika obnove dobila sasvim novu dimenziju

Podijeli :

N1 / Ivan Hrstić

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u utorak je u posjetu Banovini, a boravit će u Petrinji gdje se otvara Veteranski centar i u Sisku povom Dana Sisačko-moslavačke županije. Tom prilikom predviđena je izjava za medije premijera Plenkovića.

“Ovih 45 mil. eura koje smo alocirali za sve veteranske centre su prva faza, u drugoj fazi su još 4 centra”, kazao je premijer, navodeći da se ovako europska sredstva koriste za one “koji su svoje živote utkali u temelje Hrvatske”.

Osvrnuo se i na proces obnove. “Vidjet ćemo ovdje 8 višestambenih zgrada koje su praktički pred završetkom, 128 stanova, još 4 takve zgrade grade se i na Glini.”

Plenković: Iskorištena sva sredstva Fonda solidarnosti za obnovu nakon potresa

Kaže da je Vlada donijela odluku da se još 36 višestambenih zgrada radi na Banovini. “Dinamika (obnove) je dobila sasvim novu dimenziju.”

Kaže da to potvrđuje i vijest da su iskorištena sva sredstva Fonda solidarnosti za obnovu nakon potresa. “Zadovoljan sam da smo iskoristili ova sredstva”, dodao je premijer.

“Dinamika obnove je ubrzana, sredstva se koriste. Riješit ćemo ključna pitanja koja su mučila naše sugrađane ovdje gdje je potres napravio veliku štetu”, poručio je Plenković.

Na pitanje je li do ubrzanja obnove došlo zbog približavanja superizbrone godine, premijer odgovara: “Nema ovo skrivenu agendu, to bi bilo nevjerojatno za zaključiti. Imali smo seriju potresa, velike štete, i kontekst u kojem se to događa – covid, i rat u Ukrajini, i rast cijena materijala…”

N1 je ranije objavio da nema zainteresiranih za kupnju Fortenove. “Ne znam za to pismo. Kad pročitam, komentirat ću. Fortenova je privatna kompanija.”

“Trend povećanja plaća, prosječnih, medijalnih, prosječnih mirovina – je ogroman”, rekao je Plenković.

