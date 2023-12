Predsjednik stranke Milana Bandića prozvao bivše kolege: “Neka joj je Bog na pomoći”

Podijeli :

Predsjednik stranke BM 365, Slavko Kojić, gostovao je u N1 studiju uživo kod Sandre Križanac gdje je komentirao stanje s otpadom i odlagalištem Jakuševec u Zagrebu.

Kojić ne smatra da su kao stranka nestali iako idu u stečaj. “Takva je percepcija za sve stranke u opoziciji. Mi smo ostali na jednom zastupniku koji se trudi, Nenad Predovan, no četvero ih je napustilo naš klub. To su Ivica Lovrić, Otto Barić, Višnja Fortuna i Gordana Rusak. Troje ih ima izvorni mandat, ali Rusak je ukrala mandat jer je on izvorno od Ljube Jurčića i trebala bi ga vratiti stranci, ali neka joj Bog bude na pomoći u toj tzv. nezavisnoj listi koja je čekaonica za uhljebljenje u nekakve druge političke opcije”, rekao je.

“Stranka je agresivno počela raditi po mjesnim odborima i šaljemo puno poruka. Mislim da samo dobro krenuli jer se dosta mladih ljudi javilo da žele pristupiti stranci. Ja sam postao predsjednik stranke prije dvije godina i ona je bila na dnu, organizacijski, politički i financijski pogotovo jer nam je ostavljano u nasljeđe 885 tisuća kuna što je naraslo na preko milijun kuna i račun je blokiran i mi smo primorani bili pokrenuti stečaj”, dodao je.

Bandićeva stranka dobila stečajnog upravitelja

Kaže da ih stečaj neće ometati u političkoj igri jer imaju pravo pokrenuti prije izbora novi račun koji se otvara za izbore i zatvara nakon njih. “Mi nećemo bit na izborima niti za Europski parlament niti idemo na parlamentarne izbore. Mi nemamo kapacitet jer su se svi koji su bili u stranci razbježali. Čak i u najboljim danima stranka nije uspjela polučiti bolji rezultat jer osim HDZ-a nitko nema proizvod koji bi na političkom tržištu ponudio prihvatljiv proizvod, i SDP se muči s tim jer problem je na području cijele Hrvatske nije lako organizirati infrastrukturu, tu je HDZ najjači i zato se održao toliko puta”, smatra Kojić.

“Mi želimo ono što znamo, a to je upravljanje Zagrebom i znamo kako se radi. S Bandićem bi bilo lakše, ali sigurno bi bili bolji nego ovi jer ovima da date pustinju na čuvanje oni bi izgubili sav pijesak. Nemaju upravnog kapaciteta, neka djeca su dobili priliku da upravljaju najvećim gradom i oni to ne mogu provesti jer je to pitranje struke”, naveo je.

“Samo Grad Zagreb nas zanima”, dodao je.

