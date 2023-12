Kosor otkrila kako Plenković izbjegava neugodna pitanja o brojnim aferama

Podijeli :

Bivša premijerka Jadranka Kosor gostovala je u Novom danu kod Mašenke Vukadinović gdje je komentirala i povratak BBB-a iz grčkih zatvora za što je premijer preuzeo zasluge.

Kosor kaže da je sve ispolitizirano i da oni nisu oslobođeni nego samo pušteni da se brane sa slobode. “Ostaje glavno pitanje, a to je je li hrvatska vlasti u potpunosti odustala od borbe protiv nasilja na stadionima i protiv divljaštva i je li kapitulirala. Moguće je da se o tome radi”, rekla je.

“Premijer se oglasio na obilježavanju smrti Franje Tuđmana upravo o tom pitanju kao netko tko ima i uvid u grčko pravosuđe. Sjetite se da su ministar Malenica i glasnogovornik Vlade bili nazočni na utakmici gdje su se pjevale ustaške pjesme i da reakcija nije bilo, makar i odlazak s utakmice”, dodala je.

Navodi da na ovome dio političke scene želi ubrati “neki jadni mali politički bod”. “Naravno da država mora pomagati svojim hrvatskim državljanima, ali to mora biti za sve, bilo u Zambiji ili Gazi primjerice”, navela je.

FOTO / Prvi BBB-i iz Grčke stigli u Zagreb

Dotaknula se i teme najave gradnje novih stadiona. “Same dobre vijesti stižu, imali smo osjećaj da su ti stadioni gotovo pa izgrađeni. To su dobre vijesti za široke mase, dakle igara i igara. Te će stvari bujati kako se izbori budu približavali. Nitko se od političara ne želi zamjeriti navijačkim skupinama i malo ih se usudi reći ovo je loše i protiv toga se treba boriti. Svjedočila sam i sama gradnji arena za jedno natjecanja pa sa i dan-danas vuku repovi za tim”, rekla je Kosor.

Komentirala je i afere u HEP-u. “Premijer to želi zatvoriti i na jedno pitanje uz aferu “plin za cent” nije dao relevantan i suvisao odgovor. To je tema i treba se naći odgovor tko je kriv za tu bagatelnu prodaju jer radi se o novcu svih nas. Koliko će ta tema biti na dnevnom političkom redu ovisit će o upornosti oporbe i medija. Bojim se, sve manje i da će pasti u zaborav kao što je pala u zaborav i ogromna mega-afera u Ini. Tko to više spominje?”, napomenula je.

“Premijera svakodnevno zatiču neugodne situacije, kao sada optužnice protiv bivše ministrice Žalac, ali on to želi izbjeći kao što inače radi, odgovarajući – nisam čuo, nisam vidio, imali još kakvo pitanje,” otkrila je Kosor.

Navodi kako umjesto Barbarića u HEP-u dolazi čovjek koji je bio u Upravi i znao o svemu što se događa.

Smatra kako je kampanja HDZ-a personalizirana, a da u oporbi da ima novih snaga, ali da razjedinjeni neće polučiti veliki rezultat jer će si otimati glasove.

