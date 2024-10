Pregled dana: Raspudić, Herman i Vela komentiraju aktualne teme

Podijeli :

Tema o NATO-ovoj misiji NSATU ide dalje. Vladajući se ipak nadaju dvotrećinskoj većini zbog čega je odgođeno glasovanje o tom prijedlogu.

Iako se prema izjavama iz oporbenih redova može zaključiti da ih ni odgoda i dodatne konzultacije neće pokolebati i da ostaju pri stavu da će biti protiv, provjerit ćemo kako dišu nezavisni zastupnici koji nisu dio vladajuće većine. U Pregledu dana gostuje Nino Raspudić.

Od sutra kreće novi sustav naplate parkiranja u Zagrebu – tzv. blokovsko parkiranje. Povlaštene parkirališne karte više neće vrijediti za cijele parkirališne zone, već samo za blok unutar zone. Planira se i proširiti vrijeme naplate parkinga pa bi se uskoro parkiranje naplaćivalo svaki dan od ponedjeljka do subote od 7 do 24 sata, a nedjeljom od 7 do 15 sati. Sve detalje donosi nam voditelj Zagrebparkinga Dinko Herman.

Donosimo i razgovor sa stručnjakinjom za EU fondove Arianom Velom oko najnovijeg slučaja zloporabe europskog novca, kao i priču treba li zakonski regulirati influencere u Hrvatskoj kao što to radi sve više europskih zemalja. Pregled dana gledajte od 17.30.

