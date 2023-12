Prijeti li Zagrebu napuljski scenarij? “Zagreb neće biti zatrpan, ali odvoz smeća će biti otežan..”

Podijeli :

Odvoz otpada sa zagrebačkih ulica nakon nove katastrofe na Jakuševcu bit će tjednima, ako ne i mjesecima reduciran, priznaje gradonačelnik Tomašević. Iz sindikata Čistoće kažu da će odvoz biti prepolovljen, što znači da bi grad uskoro mogao biti zatrpan smećem, osim užeg centra, koji će imati prioritet. Tvrde, radnici u strahu od sankcija voze smeće na Jakuševec, a spremaju kaznenu prijavu zbog prijetnji sindikalnim povjerenicima.

Četvrtak ujutro, radnici odšlepavaju deformirani kamion Čistoće koji je lavina smeća izgurala kroz ogradu odlagališta otpada. Uz njega i tri radnika Čistoće, od kojih je jedan ostao bez ruke.

Unatoč strahu radnici nemaju izbora te i danas dovoze smeće u podnožje klizišta na Jakuševcu.

Sindikalni povjerenici tvrde, sve pod pritiskom pa i prijetnjama.

Voditelj tehničkih operacija u Čistoći Marko Iveković tvrdi da nema izravnih prijetnji radnicima: “Sad se prijeti povjerenicima koji govore da ovo nije sigurno. Ali prijetnja se nameće sama po sebi, znači radnici jesu pod pritiskom, njima poslodavac daje radni nalog. Našem sindikalnom povjereniku je voditelj voznog parka zaprijetio da će mu slomiti kičmu, konkretno.”

Druga povjerenica se pod pritiscima sklonila na bolovanje. Najavljuju kaznene prijave.

No, neki od njihovih zahtjeva nakon prvog odrona, nakon nove ponovljene katastrofe ipak su uvaženi: novi protokol je na snazi, kamioni dolaze i odlaze jedan po jedan, penju se na plohu smetlišta nešto malo udaljeniju od odrona. I to samo za vrijeme dnevne svjetlosti, od 7 ujutro do 4 popodne.

“To je nekakvih 50-ak posto manje. Upola je manji dovoz smeća na Jakuševec…sigurno da da”, kazao je Pavao Barbarić, povjerenik Novog sindikata Čistoće.

50 posto manje iskrcaja na Jakuševac. 50 posto više neodvezenog smeća na ulicama metropole. Svaki dan. Osim centra grada, koji i zbog Adventa dobiva prioritet.

Prijeti li Zagrebu napuljski scenarij?

“Neće biti zatrpan, ali će zbog toga biti otežan odvoz otpada. Na Jakuševcu je sve u izvanrednom načinu rada pa onda i odlaganje čak ne ide redovno. Otežani odvoz, nadam se da će trajati danima ili tjednima, a što se tiče sanacije, za to će sigurno biti potrebni mjeseci, jer ipak, ponavljam, sigurnost građana i sigurnost radnika je na prvom mjestu”, ističe gradonačelnik.

No, ako je sigurnost radnika na prvom mjestu, zašto ih se tjeralo da nakon prvog odrona odlaze u pogibelj? Zar nije netko mogao pretpostaviti da je u svakom trenutku moguć novi odron?

Gradonačelnik već dva puta odbija ponuđenu ostavku šefa Čistoće koji je ignorirao vapaje radnika koji su nakon prvog odrona upozoravali na opasnost.

“Ključna stvar je ovo što se odronulo. Zašto se odronulo? Međutim, ne želim ništa prejudicirati, istraga je i dalje u tijeku, pričekat ćemo rezultate te istrage koju provode državne institucije, a onda djelovati”, kazao je Tomašević.

Tomašević zvuči kao Plenković kad ga se pitalo za Franu Barbarića. Lopticu prebaciti u dvorište Banskih dvora, otvarajući temu budućnosti odlaganja otpada u Zagrebu i Hrvatskoj, no to nema nikakve veze s neposrednom odgovornošću za incident u kojem su stradali radnici Čistoće.

“Odgovornost za Jakuševec je prije svega na razini grada”, mišljenja je premijer Plenković.

A Vlada će, kaže, razgovarati s gradom i dati svoj doprinos rješenju odlagališta otpada.

“Koje očito sada postaje i ozbiljan problem čak i u smislu sigurnosti radnika, a ne samo u smislu nezadovoljstva naših sugrađana koji žive u blizini Jakuševca”, dodao je premijer.

No postavlja se pitanje zašto šef Čistoće već nije dao neopozivu ostavku, ne samo zbog zapovjedne već i zbog sasvim objektivne odgornosti, onako kako to traže radnici Čistoće.

“E to je sad dobro pitanje! To smo se i mi pitali. I dalje stojimo kod toga da tražimo njegovu ostavku, jer smatramo da je ovo što se dogodilo isključivo njegova odgovornost”, ističe Pavao Barbarić.

Što će se dogoditi prije? Ostavka, odgovor Grada, odgovor institucija ili treći odron? Nije nagradno, samo retoričko pitanje.

