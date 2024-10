Primorac: Bez ugovora obveze Ministarstva nisu mogle ni smjele biti plaćene

Predsjednički kandidat HDZ-a Dragan Primorac odbacio je optužbe koje je na njegov račun izrekla predsjednička kandidatkinja Možemo! Ivana Kekin, kazavši da za obveze Ministarstva znanosti nikad nije postojao ugovor pa nisu ni smjele biti plaćene, jer bi to bilo protuzakonito.

Kekin priča o obvezama Ministarstva za koje nikad nije postojao Ugovor, a to je potvrdilo Ministarstvo, pa one razumno, nisu mogle, niti smjele biti, plaćene.

Kekin: Primorac je stan u Splitu plaćao manje od 100 kuna mjesečno

Stoga ih nisam platio, kao ni bilo tko od šest ministara – Jovanović, Molnar, Šustar, Divjak, Fuchs u dva mandata – nakon mene, jer bi to bilo protuzakonito, priopćio je Primorac.

Naglašava da su štitili interese države, a da je isto s njima činio i DORH, koji je službeno branio/zastupao Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Kaže da Kekin ne zanima istina jer se nije odazvala pozivu da dođe u Ministarstvo i uvjeri se da ne postoji ni “fitness”, ni skupi namještaj.

“Kad već govorimo o tom predmetu, važno je znati da je prvostupanjska presuda, bila u korist DORH-a i Ministarstva znanosti i obrazovanja. U ostalo ne mogu ulaziti”, navodi Primorac.

Primorac: Rast ćemo nekoliko puta brže od prosjeka eurozone

Kandidatkinji Možemo, predbacio je da su u Gradu Zagrebu (gdje je njena stranka na vlasti), nezakonito u zagrebačkom Holdingu podijelili više od 800 otkaza, a da osobe koje su ih dobile i tužile već dobivaju višemilijunske odštete nakon sudskih presuda, a da stvar bude još gora prethodno su im isplaćene i otpremnine. Istodobno, Kekin i njezini kolege su zaposlili oko 1.000 osoba od kojih je niz članova stranke Možemo.

Kekin i njena ekipa direktno odgovorni za gubitak 500 milijuna eura

Kekin i “njenu ekipu” Primorac je prozvao da su “direktno odgovorni za gubitak više od 500 milijuna eura za razne projekte u Zagrebu.

“Uz to, kako će objasniti štetu koja je napravljena Zagrebu i Hrvatskoj, a koja je prouzročena nesposobnošću i nepravilnostima pri prijavi na natječaje za dobivanje EU fondova, zbog čega je (…) Zagreb ostao samo u jednom projektu (vodovod i odvodnja) bez 323 milijuna eura. Prema procjenama, Kekin i njezina ekipa, direktno su odgovorni za gubitak više od 500.000.000 eura za razne projekte u Zagrebu. Na ova pitanja će morati odgovarati nadležnima i puno godina nakon što njoj i njezinoj družini istekne mandat”, ustvrdio Primorac.

Kad je riječ o stanu u Splitu, Primorac tvrdi da je na to pitanje odgovoreno prije 20 godina. “Moja majka, ne ja, otkupila je stan po tržišnoj cijeni Grada Splita nakon javnog natječaja, na koji se mogao javiti bilo koji građanin Splita i Hrvatske. Ali kakve to ima veze sa mnom, osim što sam u predsjedničkoj kampanji pa Kekin i slični nezadovoljni rezultatima pokušavaju neistinama podignuti rejting, no to tako ne ide”, poručuje Primorac u priopćenju.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.