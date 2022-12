Podijeli :

Izvor: Sanjin Strukic / Pixsell

Djelatnici zagrebačke Čistoće prosvjedovali su u srijedu zbog niskih plaća. Gostujući u N1 studiju, Zdravko Stoilković, glavni povjerenik Samostalnog sindikata rada u komunalnim i srodnim djelatnostima za podružnicu Čistoća, opisao je probleme s kojima se radnici suočavaju.

Prosvjed je komentirao i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević koji tvrdi da nije istina da se zahtjevi djelatnika ignoriraju, rekavši da je obavljeno pet sastanaka sa djelatnicima kroz zadnjih nekoliko tjedana kako bi se s njima pregovaralo. No, Stoilković kaže da zahtjevi radnika zbog slabih plaća i teških uvjeta rada datiraju unatrag nekoliko mjeseci.

“Htjeli smo napraviti korekciju koeficijenata složenosti poslova i dodataka na uvjete rada što je sastavni dio sistematizacije radnih mjesta. Na sastancima koje gradonačelnik spominje, pregovarački odbori razgovarali su samo o kolektivnom ugovoru.” Istaknuo je problem da pregovarački odbori ne mogu razgovarati o sistematizaciji rada, već samo o onome što se nalazi u kolektivnom ugovoru.

VEZANE VIJESTI Prosvjed radnika zagrebačke Čistoće: “Radimo teške, slabo plaćene poslove” Čistoća: Imamo rekordan broj odvoza miješanog i reciklabilnog otpada

Na pitanje o tome što najviše muči radnike, Stoilković objašnjava: “Vi sami kao građani vidite da mi ne izvršavamo svoje obaveze u potpunosti, da ostaje smeće za nama i da naša dinamika odvoza otpada nije sukladna potrebama. Situacija je takva zato što nema dovoljno komunalnih radnika, vozača ni ispravnih vozila. Vozila su bila jedno vrijeme gotovo neodržavana pa je postotak ispravnih vozila bio ispod 50 posto.”

“Odlaze nam najbolji i najmlađi radnici”

Komentirajući nezadovoljstvo građana uslugom odvoza otpada, povjerenik kaže da još uvijek nemaju dovoljno radnika i kamiona kojima bi omogućili odvoz u mjeri koja je potrebna u novoj dinamici s obzirom na pojačano razvrstavanje otpada.

“Odlaze nam najbolji i najmlađi radnici, pa sad imamo i problem stare radne snage koja pada na liječničkom pregledu. Sada nam nedostaje 70 vozača, najmanje 40 komunalnih radnika.”

Stoilković naglašava i problem nemogućnosti dobivanja slobodnih dana zbog nedostatka zaposlenika: “Mahom radnici rade sve subote. I blagdanima se normalno radi.”

Spominje i česta bolovanja koja radnici uzimaju: “Ovo su teški poslovi, ima i puno povreda na radu. S vremenom ljudi stradaju. Zamislite, nakon toliko napora, kakve su njihove kičme i noge.”

Komentirao je i komunikaciju s bivšim gradonačelnikom Bandićem: “Nikad nije bilo lako. I sa bivšom upravom smo vodili dugotrajne pregovore koji su na kraju rezultirali tim kolektivnim ugovorom kojim nismo bili najsretniji. Na kraju je bilo ili uzmi ili ostavi.”

Na komentar da su radnici Čistoće prema svemu sudeći marginalizirana kategorija unutar Holdinga, Stoilković zaključuje: “Povećani troškovi života su doveli do toga da su ljudi u Čistoći su na rubu siromaštva i mi to više ne možemo dozvoliti”. No, radnici očekuju mirno rješenje i nadaju se da do štrajka neće doći.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.