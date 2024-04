Profesor: Bio bi red da Ustavni sud prozove HDZ zbog negiranja funkcije predsjednika Republike

Podijeli :

Neva Zganec/PIXSELL

Profesor pravnog fakulteta u Zagrebu Ivan Rimac bio je gost Newsrooma kod našeg Domagoja Novokmeta s kojim je razgovarao o pregovorima nakon izbora i sastavljanju parlamentarne većine.

Ivan Rimac komentirao je pregovore nakon izbora koje HDZ održava u Banskim dvorima: “To po meni nije u redu, oni imaju svoju središnjicu u kojoj bi trebali pregovarati s političkim partnerima u vrijeme kada žele uspostaviti većinu u Saboru i složiti koaliciju. Banski dvori su sjedište Vlade, a ne jedne političke stranke i samim time nije primjereno da netko tko pregovora u ime političke stranke to radi iz Banskih dvora”, objasnio je.

“HDZ ima dobru pregovaračku poziciju zbog rezultata izbora, ali ovo je erozija našeg ustavnog uređenja. Isto kao što je predsjednik Republike Zoran Milanović izašao iz okvira, tako i premijer Andrej Plenković istom mjerom uzvraća i pregovara u Banskim dvorima”, dodao je.

Odgovorio je na pitanje može li se zbog toga oglasiti i Ustavni sud: “To bi bila jedna od točaka, isto kao što bi bio red da Ustavni sud prozove HDZ zbog negiranja funkcije predsjednika Republike. Od početka kampanje do danas konstantno od HDZ-a imamo poruke da Milanović nije predsjednik Republike, a on je predsjednik sve dok ne da ostavku ili ga se ne opozove. I to bi bilo čuvanje ustavnog poretka, a ne samo kada se oni sjete intervenirati zbog nekih svojih razmišljanja koja su vezana samo za akt Zorana Milanovića”, rekao je Rimac.

Profesor je analizirao nekoliko scenarija za sastav Vlade. Dodao je da je scenarij vladajuće većine sastavljene od HDZ-a i DP-a realan.

“HDZ mora biti oprezan da se ne ospe Domovinski pokret, morat će biti oprezni da ne umanje broj ruku koji bi dobili s Domovinskim pokretom. Što se tiče ostalih čini mi se da će biti više kandidata za tu popunu te bi se moglo dogoditi da imaju i više nego 76 ruku. Izvjesno je da će se neki od njih zainteresirati”, komentirao je Rimac.

UŽIVO DP održao sastanak, Radić zahvalio Grbinu: “Pupovac je jučer rekao jednu konstataciju koja mi je zaparala uši” Puhovski o sastavljanju saborske većine: “Elastičnost pregovarača sve je veća”

Rimac je komentirao i pitanje manjina u pregovorima između HDZ-a i DP-a: “Činjenica je da nepomirljivi stav Domovinskog pokreta sa SDSS-om isključuje ili jednu ili drugu stranu. Nisam siguran hoće li HDZ pokušati lobirati nekoga od manijskih zastupnika da se priključi vladajućoj većini. Manjine nastupaju zajedno i to je dobar potez jer omogućavaju da se njihov glas ipak čuje.”

Rimac je rekao da nije isključeno i da nastane raskol u Domovinskom pokretom kojim će dio zastupnika Domovinskog pokreta podržati manjine. Dodao je da je izgledan i scenarij u kojem se većina slaže po uvjetima Domovinskog pokreta koji ne žele ići sa SDSS-om.

“Plenković je u neugodnom položaju jer mu nedostaje ruku, a morat će naći kompromis koji odgovara njegovim političkim željama”, kazao je.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Nova afera u zdravstvu: Glavna sestra prijavljena jer je poslala pitanja za natječaj jednom kandidatu Čekaju ih dobre stvari: Za ova tri znaka horoskopa svibanj će biti najbolje razdoblje u životu