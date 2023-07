Profesor iz Kijeva: “U vrhu ruske vojske odvija se vrlo kompliciran proces”

Podijeli :

U Novom je danu gostovao Maksim Kamenjecki, profesor s Instituta za međunarodne odnose u Kijevu.

Zaredali su se napadi Rusa na Kijev iranskim dronovima. Kamenjecki kaže: “Ova noć je bila mirna. Zadnjih nekoliko dana su Rusi napadali Kijev stalno s tim dronovima. Već nekoliko mjeseci imamo cikluse takvih napada koje Rusi ponekad pookušavaju napraviti dronovima, nešto rjeđe krstarećim raketama i još rjeđe balističkim projektilima. Većinom se to odvija po noći”.

Ukrajinski je parlament jučer glasao za promjenu datuma pravoslavnog Božića sa 7. siječnja na 25. prosinca. Cilj tog prijedloga je distanciranje od ruskog nasljeđa. Profesor kaže: “Što se tiče ove promjene, uvijek su se ti praznici slavili u ta vremena prema julijanskom kalendaru. Još je boljševička Rusija prešla na julijanski kalendar: Tada je između boljševika i pravoslavne crkve počeo praktički rat. Ali u to vrijeme kad su prešli, ta tradicija je ostala u društvu. U Sovjetskom savezu oni koji su slavili Božić nisu bili poznati do 80-ih godina. Ja sam prvi put došao na slavlje Božića u Zagreb 1985. Tad sam prvi put u životu slavio Božić. Mislim da je to vezano za tradiciju ruske pravoslavne crkve jer u Ukrajini ona isto tako nije jedinstvena. Većinom je ruska pravoslavna crkva slavila te sve praznike iza Nove godine”.

Ukrajinci su primili kasetne bombe od SAD-a. Profesor komentira: “Ako govorimo o načinu vođenja borbi, protivnik taj rat ne vodi viteški. Korisili su fosforne bombe kojima su gađali Mariupolj, Bahmut itd. Rusi su također koristili streljivo s čavlićima, izuzetno opasno i za civile jer su gađali druge ciljeve osim vojnih. Opasni su i zvončići koji mogu ostati neeksplodirani. U našim uvjetima količina mina kojih će nakon rata ostati na milijune bit će puno veći problem. Nije problem u kasetnom streljivu kao takvom. Neće ga biti toliko puno da napravili toliki problem nakon rata”.

Govorio je i o Wagneru koji se povukao s terena: “Što se tiče bojišnice vjerojatno se time ne mijenja puno toga. U Rusiji ostaju i druge vojne privatne kampanje poput Wagnera. To što se desilo s Wagnerom ima izuzetno veliki utjecaj na ruski vojni vrh. Taj takozvani puč Prigožina je izazvao veliki sukob unutar vrha ruske vojske i tzv. predstavnika sigurnosnih snaga. U vojsci nisu voljeli te kontra-obavještajce. Ova uhićenja i istjerivanje generala iz vojske imat će snažni efekt za rusku vojsku. 13 zapovjednika je privedeno na razgovor, a 15-ak ih je istjerano iz vojske i to onih koji su imali ugled. Ovaj čin je rusko zrakoplovstvo jako loše primilo jer su njihovi ljudi poginuli od praktički njihovih vojnika i za to nitko nije bio kažnjen. U vrhu zapovjedništva ruske vojske odvija se vrlo kompliciran proces”.

