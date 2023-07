“U zemlji gori, Plenković bi na odmor. Dat ćemo sve od sebe da se to ne dogodi”

Podijeli :

Saborski zastupnik Mosta Nino Raspudić gostovao je u Novom danu N1 televizije povodom plinske afere u Hrvatskoj elektroprivredi (HEP).

Odmah na samom početku osvrnuo se na Odbor za gospodarstvo Hrvatskog sabora, na kojem je ministar gospodarstva Davor Filipović elegantno oprao ruke i ustvrdio da bi predao ostavku u slučaju neke greške koja ide njemu na dušu.

“Puno smo toga saznali. Ono što smo imali na početku je jedan gubitak, gubitak HEP-a. Što je i gubitak svih hrvatskih građana, koji su nedavno dokapitalizirali taj HEP. Njegov čelnik Barbarić je ustvrdio da se radi o poslu u kojem se nekad događaju i gubici, na što sam replicirao da se očito događaju i dobici. Da bi se shvatilo kako je sve ovo nastalo, trebalo je vidjeti u čiju korist je sve ovo išlo, odnosno, tko su kupci i taj odgovor smo konačno dobili”, rekao je Raspudić i dodao:

“To su prvenstveno PPD i Vujnovac. Sumnja je sljedeća, da su ovo umjetno proizvedeni viškovi, da bi to koristio onaj tko otpočetka upravlja procesima u HEP-u. Premijer, HDZ i Barbarić su prozirni, lijepo će pričati 90 posto vremena o ratu u Ukrajini i krizi, koju su sjajno prebrodili, ali zapravo na taj način sebe optužuju jer se kuže u energetiku i znaju što su radili. Sami se hvale kako su izvrsni u energetici pa kako se onda moglo dogoditi sve ovo?”

Naglasio je da bi odgovorno vodstvo HEP-a alarmirali Ministarstvo i Vladu.

“Zato mi se čini da je ovdje bio deal i da su uključeni pokupili vrhnje”, smatra Raspudić pa se osvrnuo na odgovornost:

“Očito sad dolazi do sukoba dviju struja u HDZ-u ili vladajuće strukture, koje su okrenute Frani Barbariću ili Davoru Filipoviću. Plenković je najodgovorniji i u svakoj normalnoj zemlji pala bi vlada. No, znajući Plenkovića, on sad važe što mu je najbolje učiniti kako bi umanjio političku štetu. Hoće li smijeniti jednog od njih ili obojicu, još ne znamo. Jer, ako je ovo isplivalo, tko zna što se sve još događa.”

Ipak, kreće ljetna stanka i u dva mjeseca, koliko traje, sve bi moglo pasti u zaborav.

“Kao izabrani narodni zastupnik osjećam se jako loše jer sad dva mjeseca nećemo zasjedati, a u zemlji gori. Osim ove afere, imamo štrajk u pravosuđu, koji je eskalirao zbog premijerove odluke da neće biti plaćen. Oni nas sad žele poslati na stanku, na odmor, i neka se sve zaboravi. Sa svoje ćemo strane dati sve da to ne bude tako”, zaključio je Raspudić.

