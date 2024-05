Profesor o pravima radnika u Hrvatskoj: “Mladi dobro znaju koliko nam je dobro”

Podijeli :

Profesor i stručnjak za radno pravo Viktor Gotovac s Pravnog fakulteta u Zagrebu komentirao je za N1 studio proslavu Praznika rada.

Gotovac kaže da mu se čini da su sindikati odustali od sindikalizma i sebe. “Oni kažu da ljudi nisu zainteresirani za povorku, a moje je pitanje što su sindikati učinili da bi radnici bili zainteresirani za njih i povorku. Problema je mnogo”, rekao je.

“Ovdje je sindikat Preporod i oni se bore za pomoćnike za nastavi, a to je kategorija od 6.000 ljudi koji su podcijenjeni i pomažu djeci s poteškoćama u nastavi. ljudi prolaze, uzimaju letke i zainteresirani su. Nije točno da nisu ljudi zainteresirani nego trebate ljudima nešto ponuditi. Naš sindikalizam, kao i politika, nema više energije, oni ljudima ne nude niti nadu, a kamoli bolju budućnost”, dodao je.

“Kada koristimo riječ prekarijat, imamo osjećaj da je to strana riječ. Problemi su konkretni i treba ih nazvati pravim imenom. Neki ljudi možda dobro žive, neki radnici možda dobro zarađuju, ali prava radnika u Hrvatskoj nisu dobra i svakako ne za sve”, navodi Gotovac.

Nema radnika – nema ni povorke: “Plaćali smo autobuse, sokove, sendviče da bi se ljudi pojavili”

Napomenuo je da su 11.04. zaposleni u državnim službama dobili veće plaće. “I to je kupovina glasova te bi ljudi sada trebali biti kuš i šutjeti. Ne radi se o plaći, niti samo o ljudima koji rade u javnim sektorima. Mi sada govorimo o pisanju novih udžbenika, bavimo se glupostima, ali to političarima nitko nije rekao. Nije samo rad, trebamo se boriti za to da mirovinski sustav bude održiv”, rekao je.

“Mladi dobro znaju koliko nam je dobro i oni glasaju nogama, odlaze. Da je ovdje dobro oni bi ovdje ostajali i glasali, ali oni su odlučili da se neće ovdje boriti za budućnost. Mladi nisu zavedeni, ne postoji neka duboka država koja ih je nagovorila da odu, oni su samo rekli da ovakav sustav neće hraniti i graditi”, dodao je napominjući da je demografska politika mladi koji odlaze.

Gotovac tvrdi da su se sindikati zatvorili u sebe. “Možda je njima zaista dobro i možda se sindikalizam može, kao politika, bazirati na floskulama, ali to neće biti produktivno”, napomenuo je.

