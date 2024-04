Gotovac o neradnoj srijedi: Ne znamo se obraniti od Milanovića i njegovih ideja, kamoli onda od ozbiljnih okupatora

Podijeli :

Sanjin Strukić/Pixsell

Profesor i stručnjak za radno pravo Viktor Gotovac s Pravnog fakulteta u Zagrebu bio je gost Dnevnika N1 televizije u kojem je s Domagojem Novokmetom razgovarao o problemima koje za sobom vuče neradna izborna srijeda.

“Kako je bilo u balkanskom špijunu? Njega su spremali na sve, izuzev na mene. Tako je i ovdje. U jednom su zakonu napisali jedno, a drugdje to nisu precizirali pa su čekali da nam se nešto dogodi pa ćemo to srediti u hodu. To je popravljanje broda koji tone. Sad ga moramo na brzinu popravljati. Moramo smišljati što znači da je dan izbora neradni dan. Uvijek je neradni dan bio dan izbora, a sad smo u situaciji da je dan izbora za sobom povukao neradni dan, a ne znamo što je to neradni dan. Prema zakonima o blagdanima, spomendanima i neradnim danima, neradni dan je specifična kategorija”, rekao je profesor Viktor Gotovac.

Naveo je da se sad moramo u tome snalaziti.

“Bismarck je rekao: ‘Bolje da ne znate kako se pišu zakoni i rade krvavice. Znam da zvuči komično. Komično je, ali će netko možda nastradati”, rekao je. Mogli bi nastradati radnici koji misle da bi im netko trebao omogućiti da taj dan ne rade. Za nas koji radimo u državnim i javnim službama kod nas je veoma jednostavno. Što je s liječnicima? I oni bi se rado oslobodili i izašli na izbore. U nekim će kompanijama reći ‘nije nam nitko rekao, dođite na posao’ ili ‘skupo nam je imati neradni dan’. Tko je to? Mi to ne znamo.”

Gotovac je također rekao: “Mi nabavljamo avione, a ne znamo riješiti neradni dan na dan izbora. Ne znamo se obraniti od Zorana Milanovića i njegovih ideja, kamoli bi se onda od ozbiljnih okupatora.”

Ponudio je i rješenja poslodavcima za neradnu izbornu srijedu.

“Prvo sugeriram da država nešto odgovori sindikatima, nešto, po mogućnosti pametno, iako nažalost teško da ćemo od onih koji su ovo zakuhali dobiti pametan odgovor. Ja bih se ponašao ovako: ‘Tamo gdje je država poslodavac, jasno reći da te ljude neće tjerati raditi taj dan, a onima koji su raspoređeni raditi taj dan (vatrogasci, policajci, carinici..) da se nađe način kako im omogućiti izlazak na izbore. Država neka se privatnom sektoru obrati zamolbom jer ne mogu više učiniti, kako bi radnike oslobodili obveza taj dan. Kao zadnje, da za one koji moraju raditi taj dan da se to adekvatno nadoknadi. Da se radnicima to tretira kao prekovremeni rad, a uz to da se nađe neka naknada”, kazao je.

Gotovac kaže da je trebalo postaviti pitanje želimo li i inače ovakvu situaciju, jer se ne radi samo o pitanju naknade, a kako kaže, u resoru rada trebamo jasno revidirati pojmove.

“Mislim da se trebamo suočiti s implikacijama ne što ćemo zabraniti i kazniti nego kako ćemo platiti taj rad ako nam se dogodi. Ako odlučite da ljudi rade, omogućite im da izađu na izbore, a onda će im se platiti naknada. Precizirajte pojam neradnog dana jer ponovno ćemo se suočiti s pitanjem neradne nedjelje. Moramo početi razmišljati o tome da u ovoj državi bude ideja raditi, a ne rad zabranjivati, a onda taj rad odgovarajuće platiti. Ne čujem da se itko bavi radom, mi se bavimo time kako je fora imati neradnu srijedu. Srijeda je nova nedjelja. Mi smo zemlja u kojoj je nažalost sve moguće”, zaključio je.

