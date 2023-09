Profesor se pobunio što djeca imaju i po deset sati dnevno, ravnatelj mu odgovorio – otkazom

Podijeli :

Velibor Nikolić, profesor u Tehničkoj školi u Pirotu na jugu Srbije, došao je u fokus javnosti nakon što je na sjednici u školi reagirao na raspored po kojem učenici imaju i po deset sati dnevno, a nakon čega je dobio prijetnju otkazom. Nastavu i dalje drži, ali kaže da ne zna koji je njegov trenutni status.

“Dogodilo se to da sam na sjednici nastavničkog vijeća izrekao konstruktivnu kritiku, koju je ravnatelj protumačio kao uvredljiv govor“, počinje svoju priču za N1 Srbija profesor Nikolić.

Precizira da se kritika odnosila na raspored sati, prema kojem su neka djeca imala i po deset sati dnevno. Kako kaže, raspored su mijenjali, a ravnatelj je te izmjene okarakterizirao kao ispunjavanje glazbenih želja zaposlenima.

“Na to sam ja reagirao i pitao kako to mogu biti glazbene želje kad mi pravimo raspored i kad se trudimo napraviti nešto u korist djece, da ne bi bila preopterećena. I onda me je pozvao na razgovor zbog neprimjerenog ponašanja. Rekao je da nisam bio tri dana, od 21. do 23, 24. kolovoza u školi i po zakonu mi slijedi otkaz“, opisao je Nikolić razgovor s ravnateljem.

Kaže da su se u školi događali i drugi propusti. Tako je, prema njegovim riječima, zaboravljeno da se u raspored stavi predmet “strojarske struke“, koji je kasnije bez konsultacija njemu dodijeljen. “A uzeli mi neke stvari koje jedino ja radim u školi, vezano za strojeve“, dodaje profesor.

Iako ne zna kakav je njegov trenutni status, Nikolić redovno ide na predavanja i poručuje da će ovo istjerati do kraja. “A što se djece tiče, to mi je najžalije. Srodio sam se s tom djecom, ja sam zbog te djece prihvatio biti u školi i to bi mi bio jedini mučan trenutak – da se rastanem s njima“, rekao je Nikolić i napominje da se otkaza ne boji.

Prema njegovim riječima, strojarski inženjeri su deficitarni i na evidenciji nezaposlenih ih skoro i nema. Dodaje da su školu u posljednja tri mjeseca napustila tri inženjera.

