Projekt Sami zajedno: Usamljenost je jednako opasna kao 15 cigareta dnevno

"Sami zajedno" novi je projekt umjetničkog kolektiva Montažstroj. Ana Prolić i Borut Šeparović gostovali su u Novom danu u kojem su govorili o umjetničkom projektu koji se održava u nedjelju i ponedjeljak u prostoru Urania, a bavi se fenomenom usamljenosti.

“Usamljeni smo zato što se više odvajamo jedni od drugih, sve više postajemo samodostatni zahvaljujući tehnologiji. Danas imamo iluziju da smo stalno u kontaktu i stalno smo dostupni jedni drugima, a s druge strane postoji barijera između nas, zaslon. Odvojeni smo, a time i usamljeni”, rekla je Prolić.

Borut Šeparović naglašava da je ideja došla i prije pandemije jer smo i tad kao društvo bili digitalizirani.

“Pitanje je koliko smo zapravo jedni drugima dostupni. Moj interes je krenuo kad sam radio projekt Mladi bez Boga. Tema usamljenosti se posebno naglasila u lockdownu – pokušali smo taj projekt kontekstualizirati s najranjivijim skupinama, a naše čitanje poruka smo izveli i sa srednjoškolskim učenicima. Slično smo napravili i u domu za starije osobe u Klaićevoj, ali s drugim tekstom. Ono što je činjenica je da su se ljudi u lockdownu često našli vrlo usamljeni i okrenuli su se tehnologiji. Ali pitanje je kakvu su utjehu našli u tome”, rekao je Šeparović.

Prolić navodi kako bi njihova pitanja koja zapravo trebala otvoriti raspravu.

“Postoji nedostatak empatije, ne možemo biti sigurni je li netko sretan kad nam stavi emotikon smajlija. S druge strane nam zaslon ostavlja mogućnost barijere. Zaštićeni smo njime, zbog njega smo kadri reći neke stvari koje bismo inače rekli drugačije” rekla je.

Šeparović objašnjava kako sam projekt tematizira koga mi zapravo reprezentiramo na društvenim mrežama, tko je taj koji se nalazi iza ekrana?

“Tko smo mi na društvenim mrežama? Na Facebooku smo možda pametniji nego što jesmo, na Instagramu smo možda ljepši nego što jesmo. Svi stavljaju fotografije vjenčanja, ali nitko ne stavlja fotografije razvoda. Kroz te poruke nastaju svakakvi konstrukti. Pitanje je koliko smo istiniti, a koliko smo fake”, rekla je Prolić te je naglasila kako je sam projekt zamišljen kao tribina na kojoj će biti moguća komunikacija s publikom.

“Biti sam sa sobom je nešto vrlo zdravo i konstruktivno, a usamljenost je nešto sasvim drugo. Ona je postala gotovo epidemija o kojoj se malo govori, biti sam sa sobom znači biti fizički sam, a usamljeni možemo biti u velikom društvu i kolektivima jer ne osjećamo pripadnost i toliko smo otuđeni. To su dva različita pojma koja moraju biti razjašnjena”, rekla je Prolić.

Šeparović navodi da je u Velikoj britaniji još 2017. osnovano Ministarstvo usamljenosti jer se u svijetu počelo osvještavati koliko usamljenost utječe utječe na zdravlje.

“Mislim da se izračunalo da je učinak usamljenosti na zdravlje kao 15 popušenih cigareta dnevno. Pitanje je rješava li to tehnologija ili to pogoršava. I u Rusiji je pokrenuta agencija za usamljene, a i u Japanu, gdje su najugroženije mlade razvedene žene, mlađe udovice i majke koje nisu izabrale takvu situaciju. Intencija ovog projekta je da počnemo govoriti o toj temi. Ovaj je projekt interdisciplinaran i otvoren i za one koji manje znaju o ovoj temi”, zaključio je.

