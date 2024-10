FOTO / Umirovljenici ne odustaju od svojih zahtjeva: “Ćao, Plenkoviću, vidimo se vrlo skoro”

"Trebamo pitati premijera zna li on koliko je danas gladne djece otišlo u školu? Koliko mladih roditelja jedva preživljava s malim plaćama? On to ne zna i ne zanima ga. A zašto ga ne zanima? Zato što on ima one koje će uvijek lako kupiti do 76 ruku. Dvije trećine biračkog tijela je na prošlim izborima tražilo promjene. Ali je stranka koja je u međuvremenu promijenila naziv u Domovinski preokret prodala svoje birače", kaže Špika.

Poručio je i kako će biti na svim trgovima i cestama. "Sve ćemo blokirati dok ne promijene", rekao je.