Puhovski: Politiziranje je jedna fina stvar. Penava za to nije sposoban, on primitivizira

Zbog nove korupcijske afere uhićena je bivša rektorica Sveučilišta u Zadru Dijana Vican. Situaciju je u N1 Studiju uživo komentirao profesor Žarko Puhovski.

“Opet USKOK piše dnevni red. Očito oni rade. Prepolagano, ali radi se. Imamo prvi put jednu tako magnificijentu osobu uhićenu. Ona je bila kontroverzna, ali je napravila neke stvari. Sad se pokazuje cijena toga“, kaže Puhovski govoreći o uhićenju Vican. Dodaje i kako je prvi put prije 15-ak godina vidio kombi na kojemu je pisalo “Graditelj svratišta” što je smatrao kulturnim imenom za firmu jer ga je podsjetilo na jedan od najboljih Araličinih romana, iz doba kad se Aralica još nije mogao baviti politikom. “Sad vidimo da to baš ne znači”, kaže Puhovski objašnjavajući da je Vican izabrana kako bi Plenković umirio desno krilo.

“Imamo to pitanje utjecaja. Kako to ja tražim od vas da oprostite milijun kuna? Koliko sam ja to moćan? Mislim da se prekapacitira ime gospođe Rimac, ona je, mislim, bila glasnogovornica. Ona koja je prenosila. Ona je bila lutka. To mi se čini vjerojatnim. Tu je problem. Kako ja dolazim k vama i kažem da zaboravite milijun i pol kuna. Što vi imate od toga? Ili opet znate da vam ja mogu to naplatiti u narednom koraku nekim svojim utjecajem. Mi imamo mrežu koja ide kroz ministarstva, ekonomiju, firme, sveučilišta, nisu to univerziteti, sveučilišta su… U svim aspektima života ta mreža funkcionira, ona više nije ni HDZ-ovska. To se javlja kao neki unutrašnji krug za koji ljudi koji kontroliraju HDZ moraju znati i smatraju da moraju tolerirati. … Kakav god se skandal dogodio, unaprijed tvrdim da neće štetiti HDZ-u, ni u Zadru”, kaže.

“U ovom trenutku HDZ nije ugrožen. Ni da se sam Plenković pojavi u igri, mislim da HDZ nije ugrožen. Imaju podršku tipa ‘vaša žena je takva i takva’, ‘ali što, ja je volim’. Njih to naprosto ne pogađa”, kaže Puhovski.

Što se tiče navodnog mita koje je Rimac dobila za ovo, Puhovski kaže da mu se to čini sitno. “Govornike se doživljava kao subjekte, a oni samo prenose. Netko otraga ozbiljne poteze vuče. To je nejednaka razmjena. Jedna tenda, neplaćena stanarina, to su razine nekoliko tisuća kuna tada, nekoliko stotina eura sada. Tad su državni tajnici imali veće plaće nego danas, relativno gledano. To je premalo. Očito se radi o tome da su teklići prihvaćeni kao subjekti i tu je najveći problem ovog USKOK-ovog postupanja. Ali valjda će doći i do toga. Mi mladi imamo vremena”, govori Puhovski.

On kaže i kako je razumno pričekati da netko ode s funkcije, ako se zna da neće tu još dugo biti, prije nego ga se uhiti. Da je Vican uhićena dok je bila na funkciji, sad bismo imali drugačiju situaciju. “Uvijek čekamo da se velika riba pojavi. Možda se o tome radilo. Međutim, istina je da se na ljude na funkcijama ne ide, a i kad se ide, ide se na krivi način. Ja zaista mislim da je Plenković drugi u Hrvatskoj trebao znati da će uhititi Horvata, nakon onih koji su ga odlučili uhititi. Premijer mora znati da će mu uhititi ministra. To ne znači da se nekom daje popust nego da informirate Plenkovića. USKOK je važna institucija, ali nije ni jedina ni najvažnija institucija. Oni su važan servis, ne mogu biti iznad drugih institucija”, zaključuje.

Govoreći o obljetnici pada Vukovara, koju je vukovarski gradonačelnik Ivan Penava najavio plakatom koji dominira slovo U, Puhovski kaže: “Najmanje razumijevanja imam za reakciju predsjednika Milanovića. On je bio najoštriji u osudi tih stvari i sad je odlučio da mu je važno njegovo desno biračko tijelo. I HDZ se našao u neobranom grožđu. Pa vi ste to jučer radili. To se njima sad pojavilo ogledalo na zidu i to nitko ne voli. Igraju na dvije strane. Na autoriret generala i potpredsjednika Vlade Medveda. … Opet imamo veliku šansu da neće biti parlamentarne većine nakon izbora ako se DP bude držao toga. U kratkoročnoj situaciji, ne možemo očekivati da HDZ reagira principijelno. Prva rečenica Plenkovićeva je bila odlična, ali onda je zakočio i krenuo vrludati. Rekao je da Penava politizira stvar. Penava primitivizira stvar. Politiziranje je jedna fina stvar političkog života, Penava za to nije sposoban…

Oni će postići neki dogovor. Bit će dva plakata, vjerojatno neće biti dvije kolone. Ali, kao i prije 10 godina, neka se vidi što imamo. To je predstava koja zabašuruje realnost, ja sam uvijek za to da realnost proviri. Nemam ništa protiv nikakvog sknadala, ne bih to htio, ali to bi pokazalo u kakvom društvu živimo. Mi to komemoriramo, a svako malo netko kaže da slavimo. A zapravo se radi o porazu. Taj težak poraz je omogućio Hrvatskoj da preživi. Vukovar je žrtvovan za Hrvatsku, to je bio dio strategije koja je dovela do pobjede”, govori profesor,

“Sve što Penava zna je ’91.”, kaže Puhovski. On smatra i da će na parlamentarnim izborima DP gotovo sigurno ući u parlament te da bi moglo doći do novog raspada unutar njihovih redova. “Imaju premalo materijala, oni ništa drugo nemaju osim te priče o izdaji, ’91., o tome da su Srbi nedopustivi, ali Srpkinje ne spominju…”, govori.

Puhovski spominje i Škabrnju i kaže kako su sve žrtve jednake te da je skandalozna ideja da se ne bi na isti datum smjele komemorirati sve žrtve.

