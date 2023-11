Tko je poželjan, a tko nije u Vukovaru i Škabrnji? Penava priča jedno, Medved drugo

Podijeli :

Davor Javorovic/PIXSELL

Program obilježavanja Dana sjećanja u Vukovaru koji je predložio vukovarski gradonačelnik može, ali plakat ipak ne. To su zaključci Vijeća za domovinski pijetet koje se sastalo.

Vijeće, kojem je na čelu ministar Tomo Medved plakat smatra neprimjerenim, ali ne zbog istaknutog slova U nego jer se na njemu ističe samo jedna postrojba, odnosno jedna osoba, pa će napraviti novi.

Plakat s istaknutim nazivom HOS-a, velikim slovom U unutar riječi Vukovar i slikom Jean Michelea Nicoliera ipak nije prošao. Vijeće kojim je predsjedao ministar branitelja Penavinoj je ideji reklo ne.

Plenković odgovorio Milanoviću: Taj čovjek nam svojim proruskim stavovima čini enormnu štetu

“Vijeće je razmotrilo i plakat koji je izradio Grad Vukovar, a čiji izgled i sadržaj prije javnog predstavljanja nije usuglašen s Vijećem, te je stava da je plakat neprimjeren i kao takav neprihvatljiv jer je u javnosti potaknuo brojne negativne rasprave i reakcije, izazvao podjele i uznemirenost u velikom dijelu braniteljsko-stradalničke populacije i ne šalje poruku pijeteta ni odavanja jednake počasti žrtvama, uz napomenu da nikada ranije na plakatima nisu bile isticane pojedine postrojbe ili osobe”, poručili su iz Ministarstva branitelja.

Pa će se napraviti novi plakat. Iako smatraju da nije pravedno isticati jednu postrojbu u odnosu na druge, ipak je prihvaćen program koji je predložio Penava. Pa će tako ovogodišnju kolonu predvoditi samo pripadnici HOS-a. Par sati prije nego što se Vijeće sastalo, vukovarski je gradonačelnik zatražio ostavku ministra Medveda, i to zbog, kako tvrdi, iskorištavanja obitelji Jean Michelea Nicoliera.

“Resornom ministru, da, smeta HOS, da, smeta mu komemoriranje u Vukovaru na način kako to radimo svake godine i ne zanimaju ga tu istine i vrijednosti kakve jesmo, nego ga smeta što će njegova stranka reći, a on će to slijepo slušati. Jedini normalan odgovor u ovom trenutku je ostavka ministra branitelja”, izjavio je Penava.

Tvrdi da je sam ministar sudjelovao u manipulaciji obitelji vukovarskog branitelja iz Francuske, čija je majka prvotno izjavila da ne želi sliku svoga sina na plakatu, da bi potom Nicolierov brat rekao da nemaju ništa protiv toga.

Penava ima poruku za “cjelokupni hrvatski narod i građane”

“Mislim da nije dobro za hrvatsko društvo da se sad stvaraju te neke umjetne podjele, da se stvar politizira do mjere u kojoj će jedan Penava zahtijevati Medvedovu ostavku. Pa što je to, gdje smo mi to došli”, zapitao se premijer Andrej Plenković.

Ni u Škabrnji nema mira. Prikupljaju se potpisi protiv dolaska članova SDSS-a na obilježavanje Dana sjećanja. U svemu tome Plenković vidi isti potpis.

“Imali smo već tu sličnu situaciju lani, sad vidim da su išli korak dalje. Dakle, sve je to aktivnost Domovinskog pokreta u političkom smislu, i u Škarbnji i u Vukovaru. Dakle, čista politizacija, kad jedna politička stranka nastoji zlorabiti ključne dane hrvatske povijesti”, dodao je premijer.

Prošle je godine u Škabrnji bila potpredsjednica Vlade, SDSS-ova Anja Šimpraga kojoj je dio mještana u znak prosvjeda okrenuo leđa. Na Vijeću je danas bio i prvi čovjek Škarbnje.

“Upozorio sam ih da se potpisuje peticija, međutim, nitko nije rekao da će itko uopće doći u Škabrnju. Mislim da ovo u Škarbnji nije djelo Domovinskog pokreta već je to spontana reakcija dijela mještana”, smatra načelnik Škabrnje Ivan Škara.

U Škabrnji je lani bio i predsjednik Zoran Milanović. Ove bi mogao ipak biti dio vukovarske kolone.

Pupovac: Penava je povrijedio pijetet Vukovara

“Išao bih, bih. I pozivam… očekujem tu malo više fleksibilnosti i razuma. Ne bi trebalo sad zaoštravati na način na koji se zaoštrava”, mišljenja je predsjednik.

O izjavama vukovarskog gradonačelnika ipak opreznije.

“Malo su pretjerane, ali opet, razumijem s kim ima problem. Na kraju krajeva, HOS-ova zastava je svake godine tamo u Vukovaru u prvom redu. Mislim, HOS je bio u Vukovaru. Kasnije ih je Franjo Tuđman zabranio.”

I dok vukovarski gradonačelnik jedne poziva da dođu u Vukovar, druge, koji se ne pronalaze u vrijednostima Domovinskog rata i HOS-a, moli da ne dolaze, Vijeće na čelu s ministrom branitelju ističe da su u Vukovar dobrodošli svi kojima je Hrvatska u srcu.

