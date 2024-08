Puljak: Glavina sad kad je ministar i može nešto napraviti, ne želi

Podijeli :

Grad Split je ovoga ljeta zbog stanovnika stare gradske jezgre u tom prostoru ograničio rad ugostiteljskih objekata do 24 sata, no takvu odluku za noćne klubove poništilo je Ministarstvo turizma. Gradonačelnik Splita (Centar) Ivica Puljak gostovao je u N1 Studiju uživo kod našeg Igora Bobića.

Puljak je jutros sazvao konferenciju za medije “Noćni klubovi u centru grada i odluka Ministarstva turizma i sporta”.

Prije nešto više od godinu dana kada je minstar turizma Tonči Glavina bio državni tajnik, on je zajedno s Tomislavom Šutom, također iz HDZ-a, održao konferenciju za medije zbog nereda u gradu Splitu, podsjeća Puljak.

“U međuvremenu smo donijeli neke odluke kojima smo regulirali određene stvari. Jedna od tih odluka je bila da u staroj gradskoj jezgri ograničimo radno vrijeme noćnih klubova i barova. Ministar Glavina je odbio odobriti tu odluku.”

“Glavina sada kada je ministar i može nešto napraviti, ne želi.”

One politike koje je gradonačelnik mogao donijeti, a to je ograničavanje rada ugostiteljskih objekata u staroj gradskoj jezgri do ponoći, stvorile su mir i red u tom dijelu grada, tvrdi Puljak.

“Tamo gdje smo dopustili rad do 2 sata to su dijelovi grada gdje ne žive naši građani. Tamo isto vlada živost, ali je uredna situacija. Ali tamo gdje su noćni klubovi u samoj gradskoj jezgri, tamo je i dalje nered. Apelirali smo i na županiju, i na Ministarstvo kulture, i Ministarstvo turizma da nam pomognu uvesti reda u tim dijeovima.”

“Mi ćemo u proceduru poslati zahtjev za izmjenu nekih zakona, kao što su rad noćnih klubova u samoj gradskoj jezgri i prodavaonica alkoholnih pića”, dodaje.

Kontrole komunalnih redara

Puljak kaže da su ove godine komunalni redari krenuli ranije s provjerama i da se vidi učinak.

“Oni najprije upozoravaju naše goste da se primjereno ponašaju. Upozoravanja su proizvela takvu situaciju da kad ih se upozori, shvate da bi se trebali primjerenije ponašati. Samo ekstremene slučajeve se kažnjava. Određen broj kazni je naplaćen, ali to je produciralo da se pročuje da su određene vrste ponašanja nedopustive, pa se onda gosti u sljedećoj interakciji bolje ponašaju. Ima više gostiju nego prošle godine, a manje problema.”

Kazne iznose 300 eura, a ako se plate u roku od tjedan dana onda je iznos 150 eura, rekao je Puljak.

