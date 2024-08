SDP-ovka o mladiću iz BiH s fašističkim pozdravom pred kamerama: “Ja vjerujem da on nije svjestan što radi”

Podijeli :

Saborska zastupnica SDP-a, Tanja Sokolić, gostovala je u Novom danu kod Sandre Križanec gdje je komentirala pitanje plaća u Hrvatskoj, a dotaknula se ustaških i fašističkih poruka i povika u Imotskom.

Sokolić kaže kako treba jasno adresirati odgovornost zbog događaja u Imotskom. “To je, nažalost, u ovom tjednu kada slavimo najveću pobjedu u Domovinskom ratu i kada glorificiramo naše časne branitelje. Odgovornost treba adresirati na Vladu koja je dvostrukim kontekstom potaknula sva ta događanja. Tu je bio i pozdrav gradonačelnika Dubrovnika i pojavljivanje ministara na ovakvim koncertima i opravdanja ustaškog pozdrava na raznim događanjima. Oni odobravaju taj pozdrav, odnosno on je nekima dopušten, a nekima nije”, rekla je.

“Ta dvostruka konotacija otvara prostor za ovo što se događa u Imotskom. Mi možemo vidjeti zaluđenu mladost koja odlazi na koncert i nosi koreografiju koja prati Thompsonov izričaj i njegove pjesme. To je za razumjeti, ali ta mladost ne zna što radi. Imali smo prilike vidjeti mladog momka iz BiH koji fašističkim pozdravom ispred TV kamera pozdravlja kamere. Da to napravi u Austriji ili Njemačkoj bilo bi oštro sankcionirano. On je došao iz druge zemlje u Hrvatsku koja je zemlja EU-a i koja je utemeljena na antifašističkim temeljima. Ja vjerujem da on nije svjestan što radi, ali sav taj društveni kontekst zbunjuje mlade ljude”, dodala je.

“Zamagljuju se ozbiljne stvari”

Sokolić smatra da ovakvi događaji zamagljuju ozbiljne stvari, poput podataka da je Hrvatska 22 posto skuplja po pitanju hrane od drugih država EU-a. “Činjenica je da su medijalne prosječne plaće i mirovine niže od prosjeka EU-a, a da su nam cijene više. Naši građani koji rade u inozemstvu ne mogu vjerovati kada uđu u sit taj dućan i kada vide cijene ovdje i tamo”, navela je.

Smatra da je do povećanja plaća dužnosnika moralo doći jer su one bile niže od ostataka plaća u javnom sektoru, ali ne na ovako “brutalan način”.

Koje su stvari u Hrvatskoj jeftinije, a koje skuplje od prosjeka EU-a?

“Potrebno je puno više socijalne osjetljivosti kada se ove stvari raid. Potrebno je i ostalim građanima dati njihovo dio, primjerice umirovljenicima. Na tome je trebalo prvenstveno raditi, a onda se prihvatiti povećanja plaća dužnosnicima. Dakle, povećanje da, ne u tolikom iznosu i ne na ovaj način. Mi smo dobili povećanje već od ovog mjeseca, a umirovljenici svoje povećanje moraju čekati”, istaknula je.

Navodi da Vlada ima manjak sluha za socijalna pitanja. “Mi ćemo upozoravati na situaciju koja je neodrživa za veliku većinu naših sugrađana. Često govorimo o prosječnim plaćama, ali ja bih voljela da počnemo govoriti o medijalnim plaćama, koju zarađuje više od polovice zaposlenih, a ona je nekoliko stotina eura niža i iznosi oko 1.000 eura, a to je malo”, rekla je.

Kaže da će SDP davati prijedloge, ali ne vjeruje da će biti sluha od strane vladajućih.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.