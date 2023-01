Pupovac: Očekujem da se napredak u obnovi vidi iz dana u dan

Podijeli :

Izvor: N1 / Ivan Hrstić, Ilustracija

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac rekao je u subotu kako očekuje da se napredak u obnovi nakon potresa na Baniji vidi iz dana u dan te ustvrdio da je šteta što Branko Bačić još prije godinu dana nije došao na dužnost ministra graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine.

Izrazio je uvjerenost da to, zahvaljujući novom ministru, ljudima koje će ekipirati i stvarima koje će poduzeti, više neće biti predizborna tema za vladajuće i oporbu i da ministru Bačiću može dati povjerenje da će taj posao biti odrađen onako kako je to trebalo biti još prije godinu dana.

“Kroz veljaču bi mogle biti ispunjene pretpostavke da proces obnove ubrzamo”

Unatoč interpelaciji podnesenoj 2021., puno se govorilo o obnovi neovisno o njoj, no ona dolazi sada kada se cijela stvar s obnovom – zakonodavna, administrativna i kadrovska – mijenja, u trenutku kada se novom ministru pruža prilika da iznese što sve radi, što će sve učiniti, koji su mu planovi da učini ono što nije u proteklih godinu dana, rekao je, među ostalim, predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac u intervjuu tjedna Hrvatskog radija.

Komentirajući aktualno stanje hrvatsko-srpskih odnosa, Pupovac je rekao da očekuje do kraja mjeseca održavanje sastanka komisija za nestale osobe te da je to brže i od onoga što je mislio da je realno moguće.

SDSS nije htio glumiti statistu na obljetnici mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja

Na upit zašto SDSS podržava vlast u uvjetima tanke većine iz koje dolaze istupi kao što je bio onaj zastupnice HDZ-ove Majde Burić, Pupovac je podsjetio na ispriku premijera Plenkovića i same zastupnice te naglasio da je to nešto što nije baš uobičajeno u našem političkom životu.

UŽIVO “Ovdje je oslobođena Hrvatska”: Na obljetnici Maslenice i general Gotovina Pupovac o izjavi Burić: Ne znam koji je premijer HDZ-a tako promptno reagirao

SDSS i pripadnici srpske manjine pokušavaju nadoknaditi vrijeme kada nisu participirali u vlasti ili jesu, ali bez rezultata, da bi se stvorile pretpostavke za normalan život, ustvrdio je.

Upitan o nedolasku SDSS na obilježavanje 25. obljetnice mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja i je li to gesta i poruka koja je trebala biti u Vukovaru, Pupovac je odgovorio kako bi bilo bolje da nije i da se učinilo ono što se ne čini, a to je međusobni respekt.

Podsjetio je i da SDSS kao jedna od strana, koja je sudjelovala u tome, ima i povelju prvog predsjednika dr. Franje Tuđmana za zasluge u izgradnji mira i povjerenja u istočnoj Slavoniji.

“No, nažalost, hrvatske vlasti na čelu s gradonačelnikom Ivanom Penavom su smatrale da su ti ljudi trebali biti pozvani reda radi, a ne uključeni kao ozbiljni akteri koji s njim i danas trebaju raditi na obnovi mira i učvršćenju povjerenja, nego on koji 10 godina stvara nemir i odjednom treba biti taj koji će preuzeti sve zasluge za obilježavanje mirne reintegracije, a bezbroj puta su ljudi iz njegova kruga govorili kako je to trebalo riješiti drugačije i organizirati još jednu Oluju za to područje”, rekao je i upitao zašto bi SDSS trebao glumiti statistu u toj priči.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.