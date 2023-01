Podijeli :

Izvor: N1

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović u nedjelju će biti gošća Mile Moralić u Točki na tjedan. Između ostalog, razgovarale su i o smjeni ministrice Nataše Tramišak.

Nakon smjene ministrice EU fondova Nataše Tramišak o njoj su se pojavili razni napisi. U više se navrata moglo čuti da je teška za suradnju. Na pitanje kako to komentira Kolinda Grabar Kitarović je rekla:

Oglasila se Tramišak: Ostvaruje se prva prijetnja, ali nisam zastrašena Je li Tramišak ostavila nered u Ministarstvu? Evo što kaže novi ministar

“Pratim to do određene mjere. Ne ulazeći u razloge njezine smjene niti kako je radila, vidimo neke tipične karakteristike u odnosu prema ženama. Iskreno, been there, događalo mi se to, u toj situaciji se osjećate grozno, izolirano, nemate pomoć, ponekad ni najbližih. Najgore je što ovo društvo stigmatizira, podupirete li nekoga ili ne, traži se razlog zašto, svrstavanje na strane za ili protiv.”

Grabar Kitarović ističe da bi se sad, nakon smjene, trebalo koncentrirati na ono što je ili nije napravila, dati objektivnu analizu njenog mandata, “a ne krenuti s teorijama i raspravama kojima je u temelju to da je žena nestabilna”.

Naglašava da se za žene odmah lijepi stigma: “Imam puno poziva diljem svijeta raspravljati o poziciji žena u društvu i politici, a u Hrvatskoj, kad o tome progovorim, onda sam ili feministička kokoš ili neki epitet karakterističan za domaće životinje koje smatramo nižima od ljudskih bića. U tom smislu nismo drugačiji od Afganistana koji je definirao da je život žene manje vrijedan od domaće životinje i svjedočimo retorici talibana koji kažu da su žene krhke, nestabilne, treba im zaštita muškaraca i ne mogu samostalno funkcionirati u društvu.”

Dodaje da se takve stvari događaju i u visoko razvijenim zemljama.

“Još uvijek se većina svijeta suočava s predrasudama i dijeljenjem 50 posto stanovništva u kategoriju koja je labilna, manje sposobna… A znanstveno je dokazano, ako ne upregnete sve potencijale pa i te žene, nećete postići ciljeve koje želite, ne samo za pojedince nego za cijelu zajednicu. Istraživanja pokazuju da društva koja su postigla relativni paritet, imaju i veći BDP, stupanj razvoja, bolju socijalnu situaciju…”

Cijeli razgovor Kolindom Grabar Kitarović, u kojemu, između ostalog, komentira i ostavku novozelandske premijerke Jacinde Ardern i općenito odnos prema ženama u još uvijek muškom svijetu, pogledajte u nedjelju, 22. prosinca, u Točki na tjedan. Emisija se emitira od devet sati.

