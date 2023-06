Pupovac: Pitanje nestalih treba depolitizirati

Podijeli :

Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) Milorad Pupovac, gostujući u subotnjoj emisiji Hrvatskoga radija "Intervju tjedna", komentirao je posjet premijera Andreja Plenkovića Subotici, naglasivši da pitanje nestalih osoba treba depolitizirati.

Plenković je jučer sa srbijanskom premijerkom Anom Brnabić otvorio novo sjedište Hrvatske manjine u Srbiji, Hrvatski dom Ante Grgića, koji je financirala hrvatska Vlada. Premijer je stigao u Vojvodinu na poziv Hrvatskog nacionalnog vijeća i Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, pa se nije radilo o službenom ni radnom posjetu Srbiji.

Odnosi Hrvatske i Srbije napredovali zahvaljujući suradnji dviju manjina

“U Srbiji nema negativnih odjeka, barem ne u medijskim napisima, a reakcije u samoj Subotici, naročito unutar institucija hrvatske zajednice su više nego odlične”, rekao je Milorad Pupovac o posjetu Andreja Plenkovića.

Naglasio je kako je taj posjet bio potreban Hrvatima u Srbiji, a samo oni koji nisu svjedočili programu i poslanim porukama mogu širiti negativne poruke.

Na komentar novinarke o slaboj popraćenosti događaja u srpskim medijima Pupovac je rekao kako je najvažnije da nema negativnih komentara te da je bila riječ o objektivnom informiranju o glavnim porukama koje su poslali Brnabić, Plenković i predstavnici Hrvata u Srbiji.

“To je mnogo za ovdašnji prostor, kao što je inače mnogo i za nas u Hrvatskoj kada imamo nepristrano i objektivno informiranje o nekom događaju”, kazao je.

Predsjednik SDSS-a ocijenio je kako su posjet i otvoreni razgovori premijera i premijerke dviju zemalja pokazatelj da su odnosi koji su godinama bili zamrznuti, a povremeno obilježeni i oštrom retorikom, zapravo napredovali suradnjom dvije manjinske zajednice, Hrvata i Srba iz Srbije i Hrvatske.

“Sam posjet je već velika stvar i rekao bih nešto što je u ovim okolnostima više nego dovoljno, a to je da se odnosi među Hrvatskom i Srbijom ne slamaju na leđima Hrvata u Srbiji i Srba u Hrvatskoj”, poručio je.

O mogućim izborima u Srbiji, Pupovac smatra kako je teško reći hoće li i kada do njih doći, a nadolazeći dani puni su velikih pitanja s kojima se suočava Srbija, regija i međunarodna zajednica.

“U tom smislu bi napredak između Hrvatske i Srbije svakako bio značajna pomoć akterima međunarodne zajednice koji nastoje smiriti konfliktne okolnosti na relaciji Beograd-Priština i na teritoriju samoga Kosova” kazao je.

Pitanje nestalih – depolitizacija i humanitarno pitanje

Također je istaknuo kako je nakon dugog prekida bilo kakve suradnje od velike je važnosti da se prvo depolitizira tema nestalih i da se tretira kao primarno humanitarno pitanje.

Jednako je važno, dodao je, suočavanje s realnim dimenzijama toga što se traži i da po tom pitanju i Hrvati i Srbi imaju zajedničke interese.

“Svako u tom pogledu ima neku vrstu svoje zadaće, ako se tako pristupi, mnogo će biti jednostavnije da se sudbina preostalih utvrdi mnogo prije nego što je to bio slučaj do sada. Ukoliko se ostane kod politiziranja i pri tome da se tvrdi da je to samo obaveza jedne strane, onda napretka neće biti ni blizu onoliko kao što bi ga moglo biti”, upozorio je.

Komentirajući obnovu, Pupovac je ustvrdio kako se na osnovi sudjelovanja u projektu donacije deset kuća u proteklih godinu dana vidi koliko se teško nositi s nekoordiniranošću između Vladinih tijela, neefikasnošću administracije, nedovoljnom posvećenošću ljudi koji bi trebali sudjelovati i nedostatkom tvrtki koje bi izvodile radove.

Ipak, primjećuje pomake u gotovo svim sredinama. “Branko Bačić je unio novi način rada, nov pristup, novu energiju i novu svježinu. Zahvaljujući tome vidimo pomake”, kaže Pupovac.

