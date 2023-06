Podijeli :

N1

Zvonimir Troskot bio je gost Novog dana te je komentitao pokušaj državnog udara u Rusiji.

“Sve nas je zatekla ta vijest. Wagner je ipak plačenićka vojska i bilo je iznenađenje da su okrenuli leđa Rusiji. To za njih može biti veliki destabliziacijski faktor za Rusiju. Iz perspektive Hrvatske, ne znamo kako će se ovo dalje odvijati, moramo vidjeti kako će se to odraziti na Ukrajinu i na Europu. Ovo je prvi put da se dogodio unutarnji problem za Rusiju“, rekao je saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot.

Mostov zastupnik navodi kako će sljedeći tjedan pored Splita biti uparkiran najveći nosač zrakoplova, američki Ford. Prije toga se nalazio na Arktiku, a sad dolazi na Jadran..

Plenković iz Srbije poslao snažne poruke, osvrnuo se i na pitanje nestalih Rusija neće otkriti SAD-u koliko nuklearnih bojevih glava drži u Bjelorusiji

“Jadran je geostrateški jako zanimljiv, on najdublje prodire u srce Europe. Kad najveći nosač aviona spusti sidro u naše more, to je važna geopolitička i geostrateška poruka. Ovo u Rusiji je presedan jer nitko to nije očekivao. To će možda dovesti do završetka rata. Ne možemo predvidjeti što će biti”, rekao je Troskot pa je dodao: “NATO ne promatra samo Baltičke zemlje nego i zemlje zapadnog Balkana, posebno Kosovo i Srbiju. Krajnje je vrijeme da se Aleksandar Vučić odluči u kojem smjeru želi ići, jošn uvijek može koristiti sivu zonu. Ne treba zaboraviti da je Prvi Svjetski rat krenuo upravo iz Sarajeva”.

Troskot kaže da je hrvatska dijaspora u Srbiji u najtežoj poziciji od svih dijaspora diljem svijeta.

“Plenković je najvažniju točku u odnosima sa Srbijom stavio na treće mjesto. Imamo tešku povijest s našim susjedom. Ne radi se o rezidualnim nego osnovnim vrijednostima. Trebali bismo otovoriti temu rata, logora, nestalima, a ta je tema otvorena i s Macronom. Tim majkama moramo omogućiti da pokopaju svoju djecu.

Ana Brnabić je izjavila da smo dobili sve što smo zatražili, pitanje je jesmo li stvarno to zatražili što demantira Brnabić ili ako nismo zatražili, onda je to problem Hrvatske. Osnovne stvari s naše strane ne odrađujemo”.

Isot tako, Troskot poručuje: “Razina Andreja Plenkovića je razgovor s Vučićem, premijerka Srbije je na odlasku i nema taj autoritet i legitimitet. Ako Vučić i Plenković mogu razgovarati na marginama, onda možemo razgovarati i međudržavno. Vučić može odlazak Plenkovića u Suboticu iskoristiti za svoje političke probleme”, rekao je Troskot te se osvrnuo i na to se pojavili na “sivoj listi” međunarodne organizacije za sprečavanje pranja novca.

“Jedina smo zemlja Europske Unije na listi za pranje novca, a to je objavljeno u Parizu, grada Andreja Plenkovića. To su stavri koje mi moramo riješavati. Način na koji na nas je Financial Times prozvao je ozbiljna stvar. Ne bi me iznenadilo da će Plenković u izmjene zakona o miroviskim fondovima”, zaključio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.