Pupovac predstavio izborni program SDSS-a, objasnio zašto “Hrvatska treba Srbe”

Samostalna demokratska srpska stranka (SDSS) održala je konferenciju za novinare na kojoj su Milorad Pupovac, Dragana Jeckov i Anja Šimpraga predstavili izborni program za predstojeće parlamentarne izbore.

Pupovac, Jeckov i Šimpraga su ujedno i kandidati SDSS-a u 12. izbornoj jedinici.

Njihov izborni program i predizborna kampanja vodi se pod sloganom “Hrvatska treba Srbe”.

Pupovac je rekao da Hrvatska treba Srba da njezina zemlja ne bi bila sa svim prazna. “Da njezini mještani imaju susjede. Da oni koji vode restorane imaju pouzdane ljude koji će uslužiti ljude, da oni koji idu u kazalištu mogu pogledati dobru predstavu, da bi arene i koncertne dvorane bile pune i da bi ljudi prema svom izboru mogli odabrati ono što im je blisko”, rekao je.

“Važno je da u Saboru ima Srba da bi mogli govoriti o narodu koji je više isprepleten s hrvatskim narodom nego ijedan drugi narod. A Srbi trebaju pozitivnu i otvorenu Hrvatsku, bez obzira nalazili se tu vjekovima ili su nedavno došli”, dodao je.

Rekao je kako im je bilo tijesno u protekle četiri godine u političkom djelovanju.

Upitan hoće li ići s Milanovićem

Upitan je postoji li mogućnost da bude u vladi Zorana Milanovića, rekao je da je njegova osobna povijest i povijest političkih odnosa nešto odvojeno. “Sasvim sigurno je da se politika ne gradi omalovažavanjem, negiranjem ili vrijeđanjem protivnika. Tko god da to čini i gradi na tome svoju politiku, a ima ih više, mi politiku tako ne prakticiramo i za to se nismo opredijelili. Kada smo mogli, surađivali samo sa svima koji su bili spremni za drugačiju politiku. Toliko mogu reći u ovim okolnostima, a da ne sudjelujem u tuđim kampanjama”, naveo je Pupovac.

Kaže da nije novina da njihova stranka odlučuje o budućoj vladi. “Bilo je slučajeva u kojima nismo mogli prihvatiti, i nismo prihvatili, njihove politike. Za nas to tada nije bilo dobro, ali je bilo dobro za Hrvatsku. Ako donosimo teške odluke, onda ćemo ih teško i donositi”, dodao je.

O izjavi Branke Bakšić Mitić

Branka Bakšić Mitić je jučer na N1 televiziji izjavila da se Srbima na Baniji prijeti da. ako neće glasati za SDSS, da neće imati prijevoz do bolnice. “Mi to ne moramo provjeravati, mi znamo što naši predstavnici rade i zašto su tamo, a to je da ljudima koji ne mogu sami doći do liječnika, dućana ili čak prijatelja omogućimo besplatan prijevoz u svakom smislu, ne samo financijskom. Bili bismo bijednici kada bismo radili drugačije”, rekao je.

Bakšić Mitić: Krenule su prijetnje Banijcima. Ako ne budu glasali za tu i tu opciju, više ih neće voziti k doktoru”

“Ako je to netko uradio misleći da to radi u naše ime, mogu samo reći mi to ne radimo. Onaj tko tvrdi da mi to radimo taj ne govori istinu, a bojim se i da laže. Ne prvi, ni zadnji put. Mediji koji su to objavili nisu provjeravali pa neću opovrgavati nešto što nije provjereno”, dodao je.

“Mislite li da je Turudić jedini radi protiv ove zemlje? Mislite li da je malo onih koji prostore državnih institucija koriste za političke obračune? Koje institucije služe za političko obračunavanje? Kada smo se mogli, izuzeli smo se od toga, ali kada nismo mogli to nismo učinili. Hrvatskoj treba obnova institucija, ne onih koji će služiti u svrhu obračuna. Sanjam taj dan”, istaknuo je.

