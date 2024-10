Borić o Šipiću: Usporediti naknade za djecu s onima za grlo stoke je neprimjereno

Podijeli :

Članica gradske skupštine i bivša saborska zastupnica Rada Borić gostovala je kod Mašenke Vukadinović gdje je prokomentirala slučaj saborskog predstavnika manjina, Veljka Kajtazija kojeg je čelnica udruge Kali Sara Suzana Krčmar optužila za nasilje.

“Zanimljivo je da kada se radi o nasilju prema ženama”, govori Rada Borić, “da se ono minorizira. Mi smo prije par dana vezano uz “slučaj Kajtazi” čuli izjavu predsjednika sabora, Gordana Jandrokovića koji je lakonski odbacio to s riječima “pa što ako svađaju, svi se mi svađamo sa svima.”

Borić, kako kaže to podsjeća na slučaj Alojza Tomaševića, HDZ-ovog župana za koji je rečeno “tako je to u obitelji.” Podsjetimo, Tomašević je dobio uvjetnu kaznu zatvora od 10 mjeseci s rokom kušnje od dvije godine.

Nasilje u koalicijskoj obitelji

“Bit će da kad je nešto u koalicijskoj obitelji se to također – prikriva”, govori Rada Borić.

“Kao feministkinju i ženu ja vjerujem ženi, Suzani Krčmar, koja je je rekla da je fizičkog nasilja, kao i prijetnji – bilo. Ženama je iznimno teško prijaviti nasilje, pogotovo ako ti je i vlastiti život ugrožen, a vjerujem da žene uvijek razmišljaju i o zajednici. Veljko Kajtazi je poznat u zajednici i njihov je predstavnik u Saboru i sigurno je imala osjećaj da će, ako se njemu našteti, naštetiti cijeloj zajednici”, govori Borić.

U 80 posto slučajeva će žena odustati od prijave, ističe ključan podatak Borić i dodaje:

“Premijer Andrej Plenković je višekratno ponavljao da ima nultu toleranciju na nasilje, pa da vidimo koja je to. Izvidi su se mogli raditi i ranije jer se prijava dogodila još u kolovozu. Ima nešto što bi se trebalo raditi i po službenoj dužnosti. Vidjet ćemo hoće li Kajtazi sam izaći iz Sabora kako ne bi izgubili koalicijskog partnera nakon istraga”, predviđa ona.

Politička odgovornost vs presumpcija nevinosti

Puno je primjera u javnom životu u kojima dolazi do relativiziranja poput “Romi su temperamentni…” Bilo je i svjedoka da je nasilja bilo.

“Vidjet ćemo hoće li i DORH tako utvrditi. Pozivaju se često na presumpciju nevinosti, no nje se ne bi u ovom slučaju trebalo držati. Svaki put kad se tako nešto dogodi je pitanje i političke odgovornosti. Posebice kada se radi o temi nasilja nad ženama“, govori Rada Borić.

“Krčmar je imala legitimnu brigu da hoće li nakon prijave ostati bez posla”, govori Borić koja ističe da žene doživljavaju i institucionalno nasilje.

Četiri muškarca o demografiji

Ivan Šipić je predstavio program svog ministarstva demografije. Je li njegov plan lišen ideološke dimenzije kako on tvrdi? Tu su i konkretne mjere povećanja porodiljnih naknada…

“Žalosti me da su četiri muškarca govorila o demografiji. To bi moglo nešto reći o tome je li do ideologije ili ne. Šipić je sve formulirao oko majčinstva, a najviše me osupnulo njegovo razumijevanje toga što bi demografija trebala biti i koji joj je značaj”, komentira Borić.

“Rekao je da su ministarstvo koje je osnovano prije 5 mjeseci i da su u “porođajnim mukama.” Zna li on uopće koliko traju porođajne muke?”, pita se Borić i govori:

“Ono što mislim da je najveći problem da je da demografske mjere ne gleda sinergijski. Naknade za prvorođeno dijete se moraju povećati, ali usporedba s naknadama za grlo stoke je apsolutno neprimjereno. S konjem, boškarinom i ostalim vrstama.

Kad bi sebe ponovno čuo: “Nećemo imati djece, neće nam imati tko čuvati stoku pa neće imati tko jesti steakove…” Tako on vidi jednakost, jedni će čuvati stoku, a drugi – jesti steakove”, poentira Borić.

