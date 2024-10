Šipić za N1: Bez majki neće biti nas, bez majki neće biti ovog naroda

Podijeli :

Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić u Novom danu s Mašenkom Vukadinović komentirao je mjere koje misli provesti u cilju povećanja nataliteta, ali i povratka hrvatskih iseljenika.

Ministar demografije: Od mene protiv stranaca ništa nećete čuti. I moja tri brata su u Njemačkoj

Tijekom predstavljanja savjetnika i najave skorašnjeg paketa mjera, ministar je dao neke, u najmanju ruku, zanimljive izjave. Primjerice, usporedio je poticaje poljoprivrednicima s porodiljnim naknadama.

“Volim slikoviti izričaj i ta usporedba je sigurno išla u tome koliko se malo ulaže u obitelj, a posebno pronatalitetnu politiku. Naravno da ćemo na tome raditi i naravno da mi nije bila intencija omalovažiti rad naših poljoprivrednika. Ni blizu. Ali, brojke su takve. I poljoprivrednici imaju djecu”, rekao je Šipić pa nastavio:

“Založit ćemo se da naknada bude veća od 309 eura. Naš je cilj podići to za sto posto.”

Postoji li financijski okvir?

“Preuzeo sam Ministarstvo u petom mjestu i trenutno imamo sredstva koja se najviše troše na porodiljne naknade i već smo potrošili limit od 200 milijuna eura, a ukupni nam je proračun 207 milijuna eura. Ono što pripremamo je cijeli niz mjera, jedan dobar paket. Radi se o značajnijim sredstvima pronatalitetne politike, ali i da privučemo naše iseljenike natrag. Ići će unaprijeđenje postojećih mjera, sa značajnijim iskorakom.”

Ustvrdio je da će uskoro stići taj paket mjera. Ali, već sad sigurno ima otprilike neke iznose “na papiru”.

“Jedan od prijedloga je značajnije pomoći obiteljima i majkama, posebno u smislu prava izbora žene da ostane doma. Paket je spreman.”

Orešković o Šipiću: On je primjer uhljeba u ovoj državi, potkapacitiran, ne zna složiti tri rečenice…

Naravno, novac nije nešto što može riješiti pitanje nataliteta, ali sigurno dobro dođe. Priča je složenija, kad se radi o demografiji. Spomenuo je pravo majke da bude kod kuće i tu država može pomoći. No, treba uzeti u obzir da ima majki koje se jedva čekaju vratiti na posao u koje su ulagale vrijeme i trud.

“To je međuresosrno pitanje i kod ministra Piletića (danas će biti gost na N1) imamo sljedeći tjedan sastanak na tu temu. Uvažavamo pravo žene, majke, da radi od doma. Ići ćemo u istom smjeru kao druge zemlje. Domovinski pokret, a ni ja, nikad nismo bili u Srednjem vijeku, kako nas se pokušava pozicionirati. Svakako, roditeljstvo je odgovorno, majčinstvo je najodgovornija uloga koju čovjek može imati. Jer, bez majki neće biti nas, bez majki neće biti ovog naroda”, naglasio je Šipić.

Smatra da bi demografija trebala biti lišena ideologije, ali postoje neslaganja u Saboru po ovom pitanju.

“Javni nastupi su počeli davati ploda. Već sljedeći tjedan imam u jednom klubu razgovor i poziv. Riječ je o mom klubu, ali su se javili i drugi zastupnici. Lišimo ovu temu politikanstva i demagogije. Neće nam narod gledati koliko smo dobroga izgovorili ili koliko smo se vrijeđali, gledat će djela.”

“Želimo olakšati povratak i otkloniti barijere”

Kad se govori o vrijeđanju, sukobio se sa zastupnicom Dalijom Orešković i kazao da je sramota za ženu.

“Što se tiče nje, kao i svake žene, imam poštovanje prema njoj. Način na koji se obratila i način na koji je komunicirala je ispod razine. Ne bih se spuštao tako. Sigurno da nikoga tako nešto ne može privući ili davati političke poene. Za mene je to završena priča i neću se na to vraćati. Kad se ide ad hominem, zamislite što biste u takvoj situaciji…”

Pozitivnija je tema povratak iseljenika, ali i oko toga postoje kritike jer se on, kao i vladajući, zalažu za ukidanje poreza na dohodak svima koji bi se vratili, a da su proveli barem dvije godine u inozemstvu.

Nazvali Bulja svijetlim primjerom: Tamo gdje je Most na vlasti dolazi do demografske revitalizacije

“Riječ je o minimumu minimuma, najmanje što možemo. Postavio bih protupitanje, što imamo sad od tih naših ljudi? Čime doprinose? Jesu li se vratili? Troše li ovdje? Lako je izračunati što to mi gubimo oslobađanjem tih ljudi poreza na dohodak. To je mjera koja pokazuje da smo spremni i prvi korak. Želimo olakšati povratak i otkloniti barijere, suziti probleme koji se nameću, a to je da ih mi kočimo u povratku. Želimo da naši povratnici već prvim dolaskom u bilo kojoj policijskoj upravi mogu riješiti pitanje statusa, privremenog ili povratka. Želimo da odmah po prijavi mogu ići realizirati što žele. Tako se mogu otkloniti kritike da migranti imaju više prava nego naši ljudi.”

Ipak, teško je vratiti se, posebno kad netko u inozemstvu ima obitelj. Uz to, sustav u razvijenijim zemljama funkcionira bolje.

“Tko je otišao van, ima razloge za to. Materijalni segment je, svakako, glavni razlog. No, neki su otišli zbog nepravde. Smatram da smo trenutno u fazi iskoraka i da se stvaraju bolji uvjeti, da se podižu plaće i da se stvara okvir za povratak. Mi želimo pomoći da se vrati nada ljudima koji razmišljaju o povratku. Imamo na stotine upita oko povratka”, kazao je ministar.

“Nisam mislio na Milanovića”

Istraživanja su pokazala da novac često nije na prvom mjestu za djelatnike u zdravstvu, koji su otišli. Iseljenicima smetaju nepravde, nemogućnost napredovanja, korupcija, afere, nepotizam…

“Normalno da to stvara nelagodu u društvu i odbojnost prema politici, stvara sve više podjela i opću sliku nesređenosti. Vjerujem da samo može biti bolje, a ne gore.”

Naglasio je i da se prati kakve mjere rade druge zemlje.

“Pratimo uspješne primjere drugih, ali želimo nešto svoje i zato pripremamo opširan paket mjera. Zato sam i izabrao četiri savjetnika. Ne mogu znati sve i potrebni su nam stručnjaci koji će pomoći da postignemo cilj. Želimo sveobuhvatni pristup.”

Milanović: Morat ćemo raditi poslove koje smo mislili prepustiti malo tamnijima od nas

Iako su mu u fokusu demografija i povratak iseljenika, prati ostale teme. Osvrnuo se na izjave europskog političara koji govori o integraciji stranaca. Tvrdi da nije mislio na predsjednika Zorana Milanovića, iako je citat bio praktički identičan.

“Rekli su mi da je to rekao jedan poljski predsjednik. Ne pratim u zadnje vrijeme što govori predsjednik Milanović ili netko s te pozicije”, objasnio je Šipić pa komentirao slanje vojnika u obučnu potporu Ukrajini:

“Ukrajina je prva priznala našu zemlju i pomagala kad smo krvarili. Nikad se ne bih oglušio ako bi trebali našu pomoć. Posebno ako je ova priča takva, da naši časnici nemaju dodirnih točaka s ratom nego služe za obuku i pomoć. Svakako bih dao pomoć jednoj takvoj inicijativi. Rat nikome nije brat i u ovoj situaciji podržat ćemo pomoć u tom vidu, a ne u vidu rata.

