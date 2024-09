Orešković o Šipiću: On je primjer uhljeba u ovoj državi, potkapacitiran, ne zna složiti tri rečenice…

Podijeli :

Saborska zastupnica Dalija Orešković bila je gošća Novog dana s Ninom Kljenak. Na saborskom Aktualcu Orešković je u srijedu imala oštru raspravu s ministrom demografije Ivanom Šipićem koji joj je na kraju svega poručio da je ona uvreda prema ženama. Orešković mu je prije toga rekla da je on najslabija karika u Vladi.

“Pitanje je srž teme kojom bi se njegovo ministarstvo trebalo baviti. RH kaže da je to prioritetno nacionalno pitanje. Onda trebamo vidjeti što je glavni problem demografskog sloma u RH. Istraživanja pokazuju da je glavni uzrok iseljavanja, pogotovo mladih, korupcija, nepotizam i uhljebljivanje podobnih stranačkih ljudi. Pa je logika da bi borba protiv korupcije trebala biti najsnažnija demografska mjera”, objašnjava Orešković što je mislila kada je poručila ministru da je najslabija karika.

“Šipić danas sjedi u Vladi HDZ-a, ali kao član DP-a, koji je bio opoziciji i vrlo kritički nastrojen prema HDZ-u, to je stranka koja je protiv Plenkovića podnosila kaznene prijave…”, nastavlja.

Orešković ponavlja i da je Šipić “hodajući paradoks”.

“Izbornom prijevarom je sastavio vlast. Prema politici kojom su napadali vlast se nisu trebali s njima primiti u kolo. Ta strategija koju bi njegovo ministarstvo trebalo provoditi sadrži ciljeve suprotne ideološkim postavkama DP-a. Bivši članovi DP-a su bili suzdržani kad se ta strategija usvajala. Kako ćete očekivati da ministar čija je stranka protiv stranih radnika voditi računa o tome da se oni integriraju, a to je jedan od ciljeva te strategije. Još očitiji primjer je to što se u Strategiji govori o ravnopravnom angažmanu žena na tržištu rada. Sjetimo se koje su mjere DP-ovci zastupali. I najvažnije, to ministarstvo nije postojalo, osnovano je samo zato da bi DP dobio resor, da bi on dobio fotelju i smatram da je on primjer uhljeba u ovoj državi”, govori Orešković.

Komentirajući jučerašnji Šipićev razgovor s našim Igorom Bobićem kojemu je, među ostalim, rekao da je njezin nastup u Saboru bio omalovažavajući, Orešković kaže:

“Mislim da je dokazao poantu koju sam htjela isprovocirati, a to je da je riječ o potkapacitiranom ministru koji je tu da bude sluganska poluga HDZ-ovoj mašineriji. On ne može sastaviti tri suvisle rečenice niti se odlučiti kojem će se zadatku prvom posvetiti. On se žalio jer ga nitko iz opozicije nije pitao jesu li ga dobro smjestili. Mislim da se prilično osramotio jer je pokazao da on njegovog ministrovanja Hrvatska neće imati nikakve koristi, odnosno imat će onoliko koristi koliko je EU imao od Dubravke Šuice”

Saborski Aktualac

Govoreći o jučerašnjem Aktualcu u Saboru, Orešković kaže: “Mislim da je to pokazatelj dugotrajne vladavine političke grupacije koja misli da biti u vlasti znači imati apsolutnu moć. “Premijer je sve bahatiji. Sve više pokazuje svoju najslabiju točku, a to je njegova taština. Odgovorom Ivani Kekin je pokazao koliko je opsjednut vlastitim likom i djelom. Vrlo se uzbudio kad je Ivana Kekin s vrlo suvislim pitanjem pokazala njegovu fotografiju.”

Osvrnula se i na način na koji premijer vrlo često komunicira sa zastupnicama u Saboru, ali i novinarima.

“Zamislite što bi se dogodilo da na sljedećem Aktualcu netko počne s pitanjem premijeru ‘o, baš ste seksi u tom odijelu, dobro vam stoji tih par kila koje ste nabacili preko ljeta’. To je ta razina javnog diskursa u koji nas je Andrej Plenković uvukao. To je vulgarno, primitivno i stvara ozračje da se premijera ništa ne smije pitati. Mi smo slatki i nemamo što pitati, Plenković je onaj koji će reći sve što treba reći, ali onda kad on to odluči. To s demokracijom nema nikakve veze”, govori Orešković.

Orešković prozvala Plenkovića: “I tu je anemičan, kao i u Domovinskom ratu…”

Desnica je često kvalificira kao nekoga tko “riga vatru”, a “časte” je i raznim epitetima. Što misli o tome?

“Znači da ukazujem na njihove bolne točke. Bila sam sotona, netko tko narušava ugled RH. Kad se birao novi glavni državni odvjetnik, Đakić je najavljivao da protiv mene treba pokrenuti kazneni postupak, i to onaj po službenoj dužnosti kada me ne bi štitio imunitet. Do te razine idu perverzije. Međutim, nisam još čula niti jednu jedinu riječ koja bi demantirala ono na što ukazujem. To znači da HDZ nema odgovore, da nije ni spreman davati odgovore. To znači da se nastavljaju ponašati na gori način od jednopartijskog modela iz bivše države. Oni su ta stara vremena inkorporirali u nosive stupove našeg društva i smatram da tu HDZ-ovu Kartagu treba razoriti”, odgovara.

Što se tiče uvođenja poreza na nekretnine, o kojemu se mnogo razgovara, ali nikakvih konkretnih informacija nema, Orešković smatra da prvo treba urediti državu pa onda vidjeti koga treba oporezivati.

Politička trgovina

Na pitanje je li politička trgovina normalizirana u Hrvatskoj, Orešković podsjeća na slučaj Tomislava Sauche koji je svojedobno spasio HDZ-ovu većinu.

“To žetoniziranje je njihov način ostanka na vlasti. Čak i na taj način, njihova parlamentarna većina ovisi o nekoj vrsti koruptivnog djelovanja. Kad čitava politička grupacija promijeni za 180 stupnjeva svoju predizbornu retoriku, to znači da su svi njihovi mandati plod jedne predizborne prijevare. To je sad već nešto što je postalo “normalno”. Iako je riječ o korupciji, potkopavanju demokratskog ustroja države. Moja kritika europskim institucijama proizlazi iz toga što se prave da takvu situaciju u RH ne vide”, kaže.

