Gošća Novog dana bila je Zlatica Štulić, predsjednica Sindikata trgovine Hrvatske.

Štulić je komentirala situaciju u Fortenovi iz sindikalnog kuta.

“Radnici sadašnje Fortenove, bivšeg Agrokora, prošli su već jedno turbulentno razdoblje, nastavili raditi i jako je važno da se to dogodi i dalje – da normalno nastave svoj miran radni odnos, da nastave normalno raditi, da se ta priča s vlasništvom što prije riješi i da se mogu koncentrirati na svoj posao”, rekla je Štulić.

Dodaje da Fotenova ima veliko značenje za državu, i gospodarski i po velikom broju zaposlenika, te je logično da se i ona uključi u priču. “Važno je da više nemamo nikakvih drama. Ljudi žele samo raditi, ostvariti svoju plaću i da mogu od nje normalno živjeti.”

Radnicima, kaže Štulić, nije bitno tko će biti vlasnik.

“Bitno je da imaju upravu s kojom razgovaraju, pregovaraju, s kojom dogovaraju svoje uvjete rada i da mogu nastaviti sa svojim radom. U trgovini stalno imate neka preuzimanja, promjene u trgovini su kontinuirane. I to je za radnike normalno, njima je najvažnije da imaju sigurnost svog zaposlenja i perspektivu razvoja”, rekla je.

Kada je u pitanju Konzum, status radnika se nakon izvanredne nagodbe poboljšao. “Imamo kvalitetan socijalni dijalog, imamo kolektivni ugovor, promijenio se sustav obračuna plaća, one su povećane, velik je pomak napravljen u pogledu radničkih prava.”

“Mnogim trgovcima ni danas se ne isplati raditi nedjeljom, a opet rade…”

Ponovno je aktualizirana tema (zabrane) rada nedjeljom, no ni među trgovcima nema zajedničkog stava. Danas je posljednji dan javnog očitovanja oko novog zakona.

“Mi kao sindikat smo se očitovali. Ta tema izaziva puno rasprave, uključili su se svi koji imaju veze s trgovinom, a i oni koji nemaju. Želimo da se koančno to radno vrijeme izregulira. To je pitanje koje u djelatnost, to treba riješiti Zakonom o trgovini. Vlada je izabarala jedan od načina, svaki poslodavac može odabrati 16 nedjelja koje će raditi. S obzirom na iskustva na koja se mi osvrćemo, uzimamo za primjer Njemačku, Austriju, koje nemaju rad nedjeljom, odnosno on je izuzetak, nemaju velike probleme koje najavljuju naši poslodavci. Govori se da će tisuće radnika ostati bez bez posla, a vidimo da ih tisuće nedostaju. Mi u razgovoru s poslodavcima, gdje imamo ostvaren socijalni dijalog s vlasnicima, oni kažu da zabrana rada nedjeljom neće utjecati na broj radnika”, rekla je Štulić.

Trenutno zakon kaže da poslodavac radniku rad nedjeljom mora platiti više, no ne i koliko.

“To više može biti i jedna kuna. Mi to trebamo dogovoriti kolektivnim ugovorom. Danas imate situaciju da puno poslodavaca koji su zainteresirani za rad nedjeljom, koji tvrde da je to njihovo pravo, imate njihovu zadnju rečenicu – treba radnika platiti. Ja nisam vidjela nijednog od njih da je rekao ‘evo, ja svog radnika plaćam toliko’. To je općenita izjava. Po ranijem kolektivnom smo imali 35 posto više, u neto iznosu za prodavača to bi bilo 9 kuna više. Pitanje nedjelje nismo pokrenuli zbog plaćanja, nego želimo regulirati taj jedan slobodan dan u trgovini”, kazala je Štulić.

“Ja vjerujem da se mnogim trgovcima ni danas ne isplati raditi nedjeljom, a opet rade. I danas imate da trgovine rade do 22, 23 sata. Malo kome se to isplati, ali se ipak radi. Zašto? Jer se sve to zapravo prebija preko leđa zaposlenih”, dodala je.

Pregovori s poslodavcima oko granskog kolektivnog ugovor traju, a Štulić vjeruje da će naći zajednički jezik.

“Vjerujem da ćemo se dogovoriti i imati kolektivni ugovor i zajednički se obratiti ministru da se taj ugovor proširi i obvezuje sve poslodavce u sektoru trgovine”, rekla je.