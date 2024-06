Benčić o Jandrokoviću: Ovo me podsjeća na Sanadera, kad smo se bavili službenim avionom, a on prodao Inu

Podijeli :

N1

Koordinatorica i saborska zastupnica Možemo! Sandra Benčić gostovala je u Newsroomu kod naše Anke Bilić Keserović gdje je komentirala slučaj predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića koji je Vladinim avionom otputovao na nogometnu utakmicu na Europsko prvenstvo, a sa sobom je poveo i sina.

“Mi se nismo pretjerano bavili ovim pitanjem iz jednog jednostavnog razloga. Ne možete sve propisat, ali morate imati neki osjećaj kao političar što je primjereno, a što nije. Neki od nas malo više paze, upravo zato da bi se stvarala neka pozitivnija percepcija javnosti što dužnosnik jest i što su njegova prava i obaveze i zbog tog vraćanja povjerenja”, rekla je Benčić.

Tko smije letjeti Vladinim avionom? Oporba zbog Jandrokovića traži novi pravilnik Povjerenstvo se oglasilo nakon Jandrokovićeve izjave: “Smjernice smo dali još kod prvenstva u Rusiji”

Ova situacija, kaže Benčić, podsjeća ju na jednu iz prošlosti.

“Mene to podsjeća na jednu situaciju iz prošlosti – kad smo se šest mjeseci bavili Sanaderovim odlaskom u Veronu službenim avionom. Za to vrijeme, dok smo se mi bavili time i to je bila top afera, frajer je za 10 milijuna eura prodao, dakle dao na upravljanje Mađarima stratešku, energetsku kompaniju, broj jedan u Hrvatskoj, a mi smo se bavili njegovim odlascima u operu.”

“Mi paralelno uz ovu situaciju imamo situaciju da je država propustila napraviti dokapitalizaciju petrokemiji – da više nema kontrolni paket u petrokemiji, a da je džavni udio pao na 20 posto. Je li došlo do toga da ih je izigrao turski investitor? Ili su to namjerno napravili? Time se nitko ne bavi, a ja bih voljela da se time bavimo. To je strašteško pitanje koje će imati dalekosežne posljedice”, ističe Benčić.

Naglašava da to ne znači da se ne treba baviti i ovim pitanjem korištenja službenog aviona. “Ali nije primjerena težina koja se daje nekim ovakvim slučajevima i onima koji su zaista teški propusti ove vlade.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Plenković o izjavi iz Bruxellesa: Ne znam tko je to pustio van, ali stojim iza svega što sam rekao Važna obavijest iz HZMO-a, u četvrtak kreću isplate tisućama korisnika