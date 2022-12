IT stručnjak o prijetnjama bombom: Nije topla voda znati odakle je server

Podijeli :

Izvor: N1

IT stručnjak i konzultant Marko Rakar gostovao je u Novom danu i komentirao prijetnje bombama koje su u ponedjeljak dostavljene na više institucija i sudova diljem zemlje.

Što se tiče izjave ministra unutarnjih poslova, Davora Božinovića, koji je javnosti priopćio da znaju u kojoj se zemlji nalazi server s kojega su poslane poruke o bombama, Rakar je rekao da to nije neko obavještajno znanje.

VEZANE VIJESTI Božinović objavio što se dosad zna o dojavama o bombama Kriminalist o dojavama o bombama: Na hibridne načine ostvaruju se ruski interesi

“Kažu da su pročitali zaglavlje maila. To je informacija koja se može saznati u 15 sekundi, nema obavještajnog znanja iza te poruke. Nije topla voda”, rekao je Rakar.

Osim toga, informatički stručnjak istaknuo je da činjenica da se zna gdje je server s kojega je poslana prijeteća poruka i ne pomaže baš u otkrivanju počinitelja.

“Ovisno o tehničkoj sposobnosti onoga koji šalje, i dalje je mogao sakriti podatke odakle šalje poruku i može prikazati da je poslao iz Japana, Vijetnama, Sjeverne Koreje, od bilo kud i onda se trag gubi”, rekao je Rakar.

Mail protokol koji se koristi za slanje i primanje mailova svaki dan zamišljen je prije četrdesetak godina, kad nikome ne bi na pamet palo da će u budućnosti postojati netko tko bi htio falsificirati adresu pošiljatelja, rekao je Rakar.

“Količina mogućnosti koje motiviranoj osobi stoje na raspolaganju da lažira adresu s koje je poslao nešto i da sakrije svoj trag je toliko velika da je to nezahvalan posao za policiiju koja to mora utvrditi”, rekao je Rakar.

Dodao je i da je teško reći radi li se o djelu pojedinca ili nekih ozbiljnijih struktura. “Prošli tjedan je ukrajinsko veleposlanstvo dobilo pošiljku s očima i slična situacija se pojavljivala u sličnim zemljama Europske unije, nije Hrvatska jedina gdje se to dogodilo. Razmjerno je vjerovati da je ovo dio organiziranog napora koji potječe iz Hrvatske, ima nekakve logike u tome”, rekao je Rakar.

Smatra i da bi se moglo zaključiti da se radi kampanja protiv zemalja koje pružaju potporu Ukrajini.

“IT sektor kod nas je jako snažan”

Što se tiče informatičkih i sigurnosnih okvira u kojima se može djelovati, informatički stručnjak kaže da i naša policija i obavještajne službe imaju odgovarajuće odjele i stručnjake koji su trenirani i školovani za ovakve situacije.

“Mimo toga, IT sektor kod nas je jako snažan tako da je krug stručnjaka dovoljno velik i imaju sve alate da mogu doći do informacija. Problem je takav što je internet vrlo širok pa je teško ustanoviti tko je pošiljatelj, što se dogodilo na proljeće, to nije pitanje neznanja ili nestručnosti, nego tehničkih ograničenja koja stoje pred svima nama. Ni mi, ni Amerikanci ili Izraelci ne bismo mogli riješiti taj problem”, rekao je Rakar.

Istaknuo je i da kod dojave o bombi nema druge opcije nego da policija izađe na teren i provjeri dojavu.

VEZANE VIJESTI Dojave o bombama i na sudovima i u šoping centrima lažne MUP i SOA sve bliže informacijama o pošiljatelju maila o podmetnutim bombama

“Nema alternative, čim dobijete dojavu da je eksplozivna naprava takva, policija mora izaći na teren i napraviti provjeru. Mi si ne možemo dopustiti luksuz da to ne napravimo. To i jest svrha prijetnje, da napravi kaos, da objekti budu u opasnosti, a policija mora u kratkom roku djelovati”, rekao je Rakar.

Opasnost od računalnih prevara

Što se tiče upozorenja banaka klijentima, da pripaze na prijevare, Rakar je rekao da su te kibernetičke i računalne prijevare jedne od najčešćih uopće.

“Nemate direktni kontakt s drugom stranom. Ako zaprimite poruku koja se čini legitimna, ljudi vrlo često vrlo površno čitaju te poruke i ne razumiju da su dobili poruku iz trećeg izvora, a ne iz svoje banke pa kliknu na link i kad to naprave već je kasno i treća osoba je ili dobila uvid u njihove osobne podatke ili je instalirala maliciozni program koji im uzima korisnička imena, passworde. Taj tip prijevare je sve češći i češći, to je treći najčešći oblik prijevare u Hrvatskoj i svi moramo biti spremni na to”, rekao je.

Rakar je dao i nekoliko savjeta kako se zaštititi.

“Treba koristiti iznimno dugačke lozinke, od 14, 15, 16 znakova ili više te gdje god je moguće koristiti multifaktor autentifikaciju pa onda ili imati token da potvrdite i ulogirate se. Jako pazite na linkove koje vam šalju jako generički servisi. Ako vam se banka javi da morate resetirati password, budite iznimno oprezni jer to najčešće nije točno”, rekao je informatički stručnjak.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.