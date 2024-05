Raspudić: DP je politički mrtva stranka

Podijeli :

Nezavisni saborski zastupnik Nino Raspudić gostovao je u Newsroomu kod Anke Bilić Keserović gdje je komentirao sastav nove vlade.

“Očito je taj deal postojao i prije izbora”, tvrdi Raspudić, a zatim dodaje: “Možda sam očekivao da će malo ipak ideološki probati zamutiti stvari, možda čak Ministarstvo kulture da će im dati, ali sada se vidi da je to bio goli brutalni interes ekipe Radić – Vujnovac gdje je bilo nešto korisnih domoljubnih budala.”

Smatra da će koalicija izdržati do kraja mandata: “U nizu afera poput plin za cent smo vidjeli pripadnike Domovinskog pokreta kako su došli na saborsko povjerenstvo pokušavajući braniti Vujnovca. To nije nikada bila odvojena ekipa, sada su stvari samo eksplicitne. Izdržat će do kraja i gledat ćemo ih iduće četiri godine.”

“Domovinski pokret nije politički fenomen nego poslovni projekt Maria Radića, Pave Vujnovca i nekoliko ortaka. Prije četiri godine zamalo nisu uspjeli u ovome što su uspjeli sada, a to je da dobiju svoj komad plijena. Sva domoljubna i ideološka priča je bila magla za sitnu domoljubnu raju”, objašnjava.

Okarakterizirao je Domovinski pokret kao “politički mrtvu stranku” te pojasnio: “Sada imamo nekakve aktere koji se vade i peru, ljude iz desnih medija koji se posipaju pepelom i govore da su silno razočarani, a žele sebi oprati obraz i zadržati utjecaj kod tog biračkog tijela, da bi opet za četiri godine mogli prodati novu priču.”

“Od svog tog silnog domoljublja i ideološke priče, na kraju vidi čuda – uzeli Ministarstvo energetike i poljoprivrede. Ne mislim da je to ustupak HDZ-a. Oni su im dali nekakav minimum koji je ovima bio dovoljno zadovoljavajuć da održe Plenkovićevu vlast”, dodao je.

